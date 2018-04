De ce e bine să ai în curte un alun? Dacă stai la casă, o să-l plantezi chiar azi!

Alunul plantat îți aduce numeroase beneficii, incluzând aici chiar și partea financiară.

În afară că poţi caştiga bani pe tot parcursul vieţii de pe urma alunilor, ei aduc un beneficiu extraordinar organismului uman prin aportul de oxigen. Durata de viață a unui este de 120 de ani.

Un profesor a povestit pentru Ziarul De Vrancea că a scăpat de pietre la rinichi.

„Aveam pietre mari la rinichi şi nu aş fi putut rezista unei operaţii. Timp de trei luni am făcut tratament cu miez de alună, care dizolvă calculii renali. Au trecut zeci de ani de atunci, am 80 acum şi nu mai am nicio problemă. Pentru mine această plantă este un înger, mi-a salvat viaţa".

Dincolo de rolul alimentar şi economic, alunul are şi un rol ecologic.

Alunul formează perdele de protecţie a mediului, micşorând efectele secetei, împiedicând alunecarea terenurilor şi diminuând pericolul inudaţiilor.