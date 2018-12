De ce creste riscul de pneumonie in sezonul rece? Cum ne protejăm?

Vremea rea, in special in zilele cu aer rece, poate sa iti afecteze plamanii si sanatatea. Pentru ca in sezonul rece ne vom confrunta cu temperaturi tot mai scazute, este bine sa stii cum sa te protejezi in aceasta perioada si cum sa nu ai de-a face cu anumite complicatii, cum este pneumonia.

Pentru inceput, iti vom demonta un mit extrem de raspandit referitor la aceasta boala. Sunt oameni care cred ca pneumonia are loc doar in zonele geografice cu vreme rece si doar in sezonul rece. Chiar daca s-a intamplat de multe ori sa auzi ca este bine sa porti haine groase cand este frig afara, pentru ca risti sa faci pneumonie, de fapt, temperatura aerului de afara are un impact mic asupra modului de raspandire a bacteriilor (care cauzeaza aparitia pneumoniei) de la o persoana la alta. De fapt, cele mai multe infectii in cazul pneumoniei au loc in tari cu clima tropicala, spun specialistii, adica o clima mai calda, potrivit doc.ro.

Ideea de la baza mitului cu aerul rece cel mai probabil deriva din faptul ca tindem sa petrecem mai mult timp in interior, in preajma unui numar mai mare de oameni, in lunile de toamna si de iarna. Cand suntem in preajma mai multor persoane si stam in incaperi mai mici, microorganismele care provoaca pneumonie se pot raspandi cu usurinta de la o persoana la alta.