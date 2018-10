De ce crește ROBOR? Bancherii par să fi găsit vinovatul!

Creșterea galopantă a indicelui ROBOR afecteză persoanele care au credite, în special în lei, însă aceasta atrage după sine și devalorizări importante ale leului în raport cu principalele monede, ori a cotațiilor metalelor prețioase, precum aurul. Bancherii par să fi găsit vinovatul!

Creşterea indicelui ROBOR vine înaintea anunţului de luni al Băncii Naţionale a României referitor la organizarea de operaţiuni de piaţă, existând temeri că banca centrală nu va mai injecta lichiditate în piaţă, susţine Ciprian Dascălu, economist-şef al ING Bank România.



"Creşterea ROBOR vine înaintea anunţului de luni al BNR referitor la organizarea de operaţiuni de piaţă, existând temeri privind neorganizarea unor operaţiuni repo de injecţie de lichiditate pentru a compensa deficitul de lichiditate din piaţa monetară preconizat pentru noua perioadă de constituire a rezervelor minime obligatorii ce va începe cu data de 24 octombrie. În lipsa unui angajament din partea băncii centrale privind organizarea consecventă a operaţiunilor de piaţă, aceasta incertitudine se reflectă în creşterea cotaţiilor ratelor de dobândă. De asemenea, probabil piaţa consideră că presiunile de depreciere ale leului observate în ultima perioadă, pe fondul contextului extern mai tensionat, ar putea determina banca centrală să limiteze operaţiunile de injecţie de lichiditate", a declarat pentru AGERPRES Ciprian Dascălu.



Acesta a precizat că este de aşteptat ca indicele ROBOR la 3 luni să încheie anul 2018 la un nivel de 3,20%.



"Ne aşteptăm ca ROBOR la 3 luni să încheie acest an în jur de 3,20% pe fondul reechilibrării lichidităţii pe piaţa monetară dată cu realizarea deficitului bugetar preconizat şi după scadenţa unei emisiuni de titluri de stat de peste 8 miliarde lei", a spus economistul şef al ING Bank România.



Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a urcat vineri pe piaţa interbancară la 3,28% pe an, de la 3,17% cât era joi, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR).



Ultima operaţiune repo efectuată de BNR a avut loc la începutul acestei luni. BNR a oferit băncilor pe data de 1 octombrie 9,7 miliarde de lei pentru şapte zile, la o dobândă de 2,5% pe an, egală cu dobânda cheie.



În luna septembrie, BNR a realizat trei operaţiuni de tip repo, prin care a oferit băncilor 16,9 miliarde de lei.