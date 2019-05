De ce candideaza Rares Bogdan - 'Da, intru in arena'

de ce candideaza Rares Bogdan

"Da. Am decis sa intru. Ma voi lupta pentru ca Romania sa nu fie acaparata complet de tentaculele PSD - ALDE - UDMR", a spus Rares Bogdan pentru realitatea.net in momentul in care s-a decis sa candideze pe listele PNL.

La finalul lunii februarie, Rares Bogdan a oferit, pentru realitatea.net, declaratii in premiera despre ceea ce intentioneaza sa faca in continuare, inclusiv despre posibilitatea de a deveni europarlamentar PNL.

Rares Bogdan, realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, a marturisit ca nu va abandona presa, chiar daca va decide sa se alature PNL, in calitate de europarlamentar.

"Nu parasesc presa. Daca voi ajunge la o intelegere cu PNL, nu voi face altceva decat sa mai urc o tribuna, de pe baricada pe care sunt acum. Nu abandonez baricada, nu abandonez cauza pentru care am luptat.

Daca voi fi europarlamentar, voi avea program la Bruxelles de luni, pana miercuri. Si, in aceste conditii, voi discuta cu conducerea postului Realitatea TV si cu PNL ca joi si vineri sa fac emisiuni ca invitat permanent, co-moderator, si un duplex marti seara, Bucuresti-Bruxelles, cu mine timp de 4 ore in platoul de la Bruxelles..."

"Suntem practic in momentul in care pornim o batalie fundamentala pentru Romania, pornim o batalie in care se va hotari nu numai cine va reprezenta Romania in Parlamentul European, se va hotari si daca cetatenii romani dau o motiune de cenzura impotriva actualului Guvern, impotriva actualelor clanuri care isi bat joc de Romania, se va hotari daca cetatenii romani vor sa consolideze si sa adanceasca traiectoria europeana, daca vor sa puna punct conflictului artificial declansat de majoritatea guvernamentala cu UE, cu institutiile europene si cu liderii europeni importanti. In alegerile pentru PE se va vedea adevarul optiunilor cetatenilor romani si sunt convins ca acest adevar va fi un adevar crud pentru cei care au fost investiti cu incredere sa guverneze si care de doi ani si patru luni isi bat joc de Romania, ducand Romania spre nicaieri", a spus Ludovic Orban.

In cadrul sedintei Biroului Politic National, Rares Bogdan a spus ca nu va cere functii in partid, ci va ramane simplu membru al PNL Sector 1, potrivit unor surse din partid.

"Primirea mea aduce voturi din zona #rezist, diaspora,conservatori si Transilvania. PNL va da prim-ministrul. Nu sunt nici artagos, nici indisciplinat. Ma puteti lua prin tara sa ma prezentati ca pe o maimuta. Putem lua inca 10% peste scorul partidului, pentru a face cel mai bun scor din istorie", a mai spus acesta in sedinta.

Lista PNL europarlamentare 2019. Candidati PNL europarlamentare 2019. PNL a prezentat pe 14 martie, dupa mai multe amanari, lista finala a candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Realizatorul TV Rares Bogdan este in fruntea listei.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat dupa depunerea listerul ca PNL a "batut" PSD in strangerea de semnaturi.

"Ii chem pe romani prin votul pe care si-l vor exprima sa elibereze Romania de tentaculele caracatitei conduse de infractori, de hoti si de habarnisti care si-au batut joc de Romania in ultimii doi ani si jumatate. PNL este un partid dedicat reprezentarii intereselor romanilor la nivel european. Cu cat PNL va fi mai puternic si mai bine reprezentat la nivelul Parlamentului European, cu atat Romania va fi mai puternica si mai bine reprezentata, iar capacitatea Romaniei de a influenta deciziile la nivel european va creste", a mai spus acesta.

”Ii rog pe toti cei care iubesc aceasta tara si care nu vor ca Romania sa fie un rai al infractorilor sa voteze pe 26 mai. Vorbim despre a fi sau a nu fi in Europa. Cei acum cei din PSD au atacat Uniunea Europeana, de trei zile PSD a depasit orice limita si ataca SUA, partenerul care garanteaza securitatea acestei tari. Ii rog pe toti romanii sa voteze”, a spus Rares Bogdan, dupa depunerea la Biroului Electoral Central a listei cu candidatii PNL.

Lista a fost aprobata cu 32 de voturi "pentru" si un vot "impotriva", inregistrandu-se si doua voturi nule.