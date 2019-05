De ce candideaza Carmen Avram: 'Am prins drag de PSD'

De ce candideaza Carmen Avram.

Liviu Dragnea a anuntat oficial lista cu care vor merge social-democratii la europarlamentare. Dupa negocieri intense cu seful partidului, avem nume noi, fata de echipa initiala. Spre exemplu: Tudor Ciuhodaru si Victor Negrescu.

Seful PSD pare ca se simte mai bine dupa ce saptamana trecuta a facut naveta la spital pentru durerile de spate.

Carmen Avram a relatat ca discursul Vioricai Dancila din Parlamentul European a fost factorul decisiv pentru alegerea facuta, iar majorarea salariilor medicilor a cantarit enorm:

"Eu nu am fost votant PSD. Pana in 2009 am votat PNL. Dupa 2009 am tot gasit scuze ca PNL o sa isi revina. Dupa 2016 am vazut un partid care a fost votat si care a fost asaltat sa fie scos de la putere. Am vazut ca PSD nu cedeaza, ci are timp sa rezolve si lucruri. In sfarsit avem doctori platiti cum trebuie, iar asta a rezolvat-o PSD.

Am prins drag de el si am inceput sa il respect. Am inceput sa simt lucruri pe care nu credeam ca pot sa le simt. S-au intamplat lucrurile in ultimii 2 ani, care pentru mine au fost socanti. Am decis sa fiu total de partea lor cand am auzit discursul rostit de Viorica Dancila in Parlamentul European. E ceva ce eu nu am mai auzit.

M-am intalnit cu presedintele Liviu Dragnea care mi-a spus ca ar vrea sa ma gandesc la aceasta propunere.

A fost foarte greu sa iau aceasta decizie. A fost greu si pentru echipa cu care am lucrat. Eu sunt un fan al democratiei. Am ajuns sa fie proteste, dupa ce un partid a castigat alegerile la un scor mare", a declarat Carmen Avram.

Jurnalistul Dan Turturica, cel care a condus pana de curand redactia site-ului Digi24.ro, spune ca o cunoaste Carmen Avram de 30 de ani si nu intelege cum de a ajuns sa si-o aleaga ca model politic pe Viorica Dancila.

Drama Romaniei din ultimii saptezeci de ani s-a cladit pe astfel de alegeri, spune Dan Turturica, algeri "facute de oameni destepti, cititi, umblati, buni meseriasi, care in loc sa lupte cu semi-analfabetii care au dus-o la ruina au ales sa li se alature si sa ii ajute sa-si desavarseasca opera".

Carmen Avram a continuat sa socheze opinia publica dupa declaratiile recente din interviul acordat DC News in care ii lauda pe pesedisti cum au inaintat in ciuda tuturor obstacolelor in ultimii doi ani "ca in poezii, prin foc, prin spangi, prin mii de baionete, urcam, acum, sus! A fost lupta asta ingrozitoare a lor, erau ca Ana lui Manole, erau furtuni si ninsori si vant si ei se duceau inainte"...

Ce a scris jurnalistul Dan Turturica despre Carmen Avram:

„O cunosc pe Carmen Avram de aproape 30 de ani. Am cunoscut-o pe cand era sotia lui Sorin Avram (fratele lui Liviu Avram), unul dintre cei mai buni reporteri pe care i-am intalnit si care mi-a fost coleg la Expres, in anii '90. Am cunoscut-o si dupa ce a devenit sotia lui Adi Ursu. Intotdeauna mi s-a parut un om cu mult bun simt si un bun profesionist.

Carmen Avram a aparut la Antena 3 alaturi de Liviu Dragnea si a povestit cum a devenit fan PSD, dupa ce, dupa cum spune chiar ea, pana in 2009 a votat PNL.

Astazi, la DC News, a insistat: „Momentul in care am zis da, as vrea sa fac asta, a fost dupa ce i-am urmarit pe acum colegii mei pesedisti, vreme de doi ani si ceva, cum se lupta. Erau ca in poezii, prin foc, prin spangi, prin mii de baionete, urcam, acum, sus! A fost lupta asta ingrozitoare a lor, erau ca Ana lui Manole, erau furtuni si ninsori si vant si ei se duceau inainte, voiau sa faca ceva. Ei ajunsesera acolo si erau fericiti, doreau sa faca ceva. Si din fata erau aia ca la Hollywood, cu ventilatoare, sa ii opreasca din a avansa."

Dupa care a revenit la discursul Vioricai Dancila din Parlamentul European, "in care a vorbit asa cum vorbesc eu uneori in mintea mea, cand ma revolt la televizor. Am auzit-o pe femeia asta avand cuvintele mele in gura si vorbind despre Romania."

Ce s-a intamplat cu Carmen Avram de a ajuns sa si-o aleaga ca model politic pe Viorica Dancila? Habar nu am. Dar drama Romaniei din ultimii saptezeci de ani s-a cladit inclusiv pe astfel de alegeri, facute de oameni destepti, cititi, umblati, buni meseriasi, care in loc sa lupte cu semi-analfabetii care au dus-o la ruina au ales sa li se alature si sa ii ajute sa-si desavarseasca opera."