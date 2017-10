De ce câinii nu trăiesc la fel de mult ca oamenii. Explicaţia unui copil de şase ani

Cu toţii iubim câinii, ei sunt cei mai buni prieteni care ne iubesc necondiţionat. Dar aceştia nu trăiesc la fel de mult ca oamenii. De ce oare?

Confesiunea unui veterinar, "De ce câinii nu trăiesc la fel de mult ca oamenii" a devenit virală pe internet şi a dat cel mai bun răspuns la întrebarea de mai sus.



"Ca veterinar, am fost chemat să examinez un câine în vârstă de 10 ani, pe nume Belker. Proprietarul Ron şi soţia acestuia Lisa, precum şi băieţelul acestora, Shane, erau cu toţii foarte ataşaţi de Belker şi sperau la un miracol. Acesta avea cancer în fază terminală.



Am spus familiei cu nu mai putem spera la miracole şi m-am oferit să-i fac eutanasie. Pe când făceau toate aranjamentele necesare, Ron şi Lisa mi-au spus că ar fi bine ca fiul lor de şase ani, Shane, să asiste la procedură, poate ar fi educativ pentru el.

Ziua următoare, am simţit un familiar nod în gât în timp ce familia stătea în jurul lui Belker. Shane părea calm, mângâindu-şi căţelul pentru ultima oară. În câteva minute, Belker şi-a dat duhul în pace.

Am stat apoi de vorbă după moartea lui Blker, întrebându-ne de ce viaţa animalelor este mai scurtă decât cea a oamenilor. Shane, care ascultă în tăcere, a spus: "Ştiu eu de ce".



Răspunsul lui m-a uluit. Nu am auzit niciodată o explicaţie mai reconfortantă:



Băieţelul a spus: "Oamenii se nasc că să înveţe cum să trăiască o viaţă bună - cum ar fi să iubească pe toată lumea şi să fie drăguţi tot timpul, nu-i aşa? Ei bine, câinii ştiu deja cum să facă asta, aşa că nu trebuie să stea pe Pământ atât de mult".

