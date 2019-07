De ce bărbații preferă în pat femeile mai în vârsta?

Barbatul tanar care va avea o aventura sexuala cu o femeie mai in varsta si-o va aminti ca cea mai buna partida de amor din viata sa.

Beneficiile vor continua cand barbatul tanar va fi pregatit pentru o relatie cu o femeie de varsta sa. Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun.

Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare din punct de vedere sexual, tinerelor de varsta lor:

1. Este un joc al numerelor

Varsta unei astfel de femei inseama mai multi ani de experienta cu parteneri multipli. Inainte de casatorie, ea poate avea numai cativa parteneri sexuali. Dupa divort, numarul acestora ar putea creste exponential.

2. Femeile in varsta au multa experienta

Acest tip de femeie a fost implicat in relatii pe termen lung si casnicii, ceea ce inseamna experienta sexuala mare cu un partener. Acele amintiri sunt implantate in mintea lor si le-au slefuit experienta sexuala, in bine sau in rau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.