De câte ori trebuie să treci pe sub masă în Vinerea Mare. Toată lumea face această greşeală

Trecerea pe sub masă este un obicei împământenit în Biserica Ortodoxă. Doar că exprimarea este improprie și nu are nimic de-a face cu adevăratul sens al acestui ritual.

În Vinerea Mare, pentru toți credincioșii, trecerea pe sub masă este momentul zilei. Toți merg să treacă pe sub Sfântul Aer. Ritualul creștinesc e simplu. Se trece pe sub masă, o dată sau de trei ori. Se sărută crucea. Se aprinde o lumânare. Se depun flori. Iar sensul acestui ritual este unul foarte profund. Dar oamenii aduc diverse ofrande. Aprind snopuri de lumânări și rostesc rugi numai de ei știute şi sunt convinși că astfel li se vor îndeplini cele mai ascunse dorințe.



După slujba Ceasurilor Împărătești, în Vinerea Mare, în toate bisericile are loc Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf. Acum se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf. Este așezat pe o masă mai înaltă, care simbolizează Mormântul Mântuitorului. Sfântul Epitaf, știut și drept Sfântul Aer, este un obiect de cult confecționat din material fin, pe care este înfățișată icoana Punerii în Mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, trecerea pe sub masă nu este un gest oarecare. De fapt, masa respectivă reprezintă, timp de câteva ceasuri, Sfântul Mormânt.



Unele persoane trec pe sub masă doar o dată. Căci Iisus Hristos a fost unul și o dată S-a jertfit pentru noi, păcătoșii.



Alte persoane consideră că trecerea pe sub masă trebuie să se facă de trei ori. În amintirea celor trei zile în care trupul Mântuitorului a stat în mormânt. Indiferent care ar fi opțiunea, simbolul este unul singur. Importantă este smerenia și umilința cu care se face trecerea pe sub masă.