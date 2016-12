Record. De câte ori a vorbit Liviu Dragnea despre el, când a anunţat-o pe Sevil Shhaideh

Liviu Dragnea la Realitatea TV

Liviu Dragnea a facut de cel putin 20 de ori referire la propria persoana dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, cand a anuntat-o la iesirea de la Cotroceni pe Sevil Shhaideh drept propunperea PSD pentru functia de premier. Din declaratiile transcrise de Agerpres rezulta ca Dragnea a avut un discurs autoreferential in care a tinut sa sublinieze, prin referiri dese la propria persoana, rolul de jucator central pe care doreste sa il joace in politica romaneasca dupa castigarea alegerilor, scrie Hotnews. Vezi in text cum liderul PSD reuseste in cateva minute sa vorbeasca despre el mai mult decat o face un lider politic in mod obisnuit.

"PSD a câştigat alegerile şi conform cutumelor (...) aveam dreptul legitim să solicit pentru mine funcţia de prim-ministru în Guvernul României. În acelaşi timp, am ţinut cont de două lucruri: de afirmaţiile repetate ale preşedintelui României şi, în plan principal, nu secundar, de o lege în vigoare. Pentru mine legea nu reprezintă o chestiune secundară şi nu vreau ca vreun mandat pe care l-aş fi putut începe eu să fie prin forţarea unei legi în vigoare. O condamnare nedreaptă şi o lege profund neconstituţională nu mi-au dat posibilitatea să solicit această demnitate pentru mine, deocamdată, dar în acelaşi timp nici nu pot să arunc de pe umeri o responsabilitate uriaşă dată de un vot popular masiv, o răspundere care e a mea în primul rând", a afirmat Dragnea, la Palatul Cotroceni, după consultările cu şeful statului, potrivit Agerpres.

"Am venit cu o soluţie care sper să fie acceptată, să fie desemnată pentru a putea forma rapid un Guvern în aşa fel încât până la 15 ianuarie să adoptăm bugetul, cel mai târziu. Această propunere este (...) Sevil Shhaideh, a fost ministrul Dezvoltării, a lucrat cu mine ani de zile, nu numai în Ministerul Dezvoltării, dar din poziţia mea de viceprim-ministru am lucrat împreună la toate dosarele guvernamentale şi cunoaşte activitatea din toate ministerele. Este un om în care eu am încredere totală, iar prin această propunere din partea mea e şi un mesaj puternic pe care îl transmit tuturor cetăţenilor României că îmi asum întreaga responsabilitate pentru activitatea guvernamentală şi pentru punerea în aplicare a acestui program de guvernare"

"Responsabilitatea politică e în primul rând la mine şi nu am de gând să o las. Nici primul-ministru, nici miniştrii care vor fi în Guvern nu vor merge acolo să lucreze pentru imagine personală, pentru şi prin scandal, nu vor merge acolo ca să dea bine la presă, ci ca să crească România. Din acest motiv va fi o monitorizare şi o implicare efectivă atât de la partid, cât şi de la Parlament, indiferent ce poziţie voi avea eu pentru că oameni au votat PSD într-o proporţie foarte mare şi un program ALDE într-o proporţie mai mică"