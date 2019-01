Davos 2019 fără lideri. Un puzzle de crize sparge elita financiară a lumii

Davos 2019, sub auspicii bizare

Cei mai puternici lideri de afaceri din lume se numără printre participanții la Davos 2019, cel mai important forum economic al planetei care a început marți în Elveția. În premieră, de la marele eveniment lipsesc câțiva dintre cei mai importanți șefi de stat, printre care Donald Trump, Emmanuel Macron sau Theresa May.

Situație fără precedent la Davos 2019: la forumul elitei politice și de business din acest an lipsesc mai mulți lideri mondiali.

Donald Trump a anunțat de la începutul anului că nu participă la Davos 2019 pentru a se concentra asupra crizei federale prin care trece guvernul SUA, rămas fără buget.

Theresa May a decis și ea să rămână acasă în acest an și se concentreze asupra discuțiilor despre Brexit. Președintele francez Emmanuel Macron are problemele lui, căutând soluții de evitare a furiei protestelor galbene.

Nu toți liderii importanți lipsesc, totuși, scrie The Guardian. Sunt prezenți la Davos 2019 Jair Bolsonaro, noul președinte al Braziliei, premierul Japonia Shinzo Abe, dar și cancelarul german Angela Merkel.

După cum spune un insider din Davos citat de The Guardian, "liderii mondiali care se confruntă cu cele mai mari crize stau acasă în acest an".

Cu toate astea, un număr de 340 de politicieni de vârf (dintre care 60 de șefi de state), lideri de afaceri, consilieri și consultanți din Europa, Africa, Orientul Mijlociu, America de Nord și America Latină sunt așteptați să participe de marți până vineri la summitul elitei globale.

Printre vedetele așteptate la Davos 2019 se numără: Bill Gates, George Soros, Christine Lagarde, șefa FMI, Dara Khosrowshahi, CEO de la UBER, noul președinte al Goldman Sachs David Solomon.

Deși liderii politici și de business sunt deciși să lupte împotriva schmbărilor climatice, ei vor ajunge cu peste 1.500 de avioane private la Davos și se vor deplasa în limuzine de lux, evitând autobuzul sau trenul, mijloace de transport extrem de bine buse la punct în stațiunea elvețiană.

Într-un editorial publicat în decembrie, de Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial de la Davos, arată că "vechea ordine creată și menținută de SUA pare să se destrame, dar dacă Trump își va gestiona bine avantajul celui care mută primul în negocieri, atunci SUA ar putea să iasă mai puternice din actuala dispută".

Titlul oficial al evenimentului din acest an este "Globalizarea 4.0: Modelând o arhitectură globală în Era celei de-a patra revoluții industriale".

Câteva dintre temele dezbaterii de azi de la Davos 2019: "Suntem pregătiți pentru noul șoc economic global? Cum să regândim globalizarea? Crizele umanitare care explodează în 2019 sau A patra revoluție industrială".