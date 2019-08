Daună totală pentru Becali! ”Nu știe nimic din fotbal!”

Gigi Becali e criticat dur până și de foștii jucători. Ultimul pe listă e Carlos Fernandes, care a apărat poarta roș-albaștrilor între 2006 și 2007, participând și în grupele Ligii Campionilor.

Fernandes a vorbit cu presa din Portugalia înaintea dublei dintre FCSB și Guimaraes, din play-off-ul Europa League.

„Nu știe nimic despre fotbal și are ieșiri necontrolate. Clubul avea oferte de la Betis și Sevilla, dar nu a vrut să mă lase să plec, a spus lucruri pentru a mă provoca, știind că vreau să plec. Nu a fost vorba de golurile încasate. Am auzit declarația când eram în zona mixtă și am spus de atunci: dacă a zis asta la TV, nu voi mai fi aici. Și am plecat. Am petrecut noaptea făcându-mi bagajul și am plecat. Agentul meu, Carlos Goncalves, a rezolvat situația reușind să-mi reziliez contractul.”

