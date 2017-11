Datoriile PSD Bucureşti la ANAF. Firea îi face responsabili pe Ponta şi Vanghelie: Să plătească!

PSD Bucuresti a transmis presei precizari legate de restantele in valoare de 109.000 lei pe care le are la bugetele pentru asigurari, sociale, somaj si sanatate, afirmand ca aceste datorii au fost realizate pana la data de 31 decembrie 2015, adica in mandatele de presedinte ale lui Marian Vanghelie, Victor Ponta (interimar) si Ecaterina Andronescu.