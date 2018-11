Daniel Zamfir: "S-a sinucis după ce am vorbit cu el"

Daniel Zamfir: Legea dării în plată trebuie să fie una dreptă, nu o măsură socială

Daniel Zamfir vorbit despre oamenii care ajung să își piardă mințile sau chiar să se sinucidă deoarece nu mai sunt capabili să își plătească ratele la bănci.

Daniel Zamfir nu este de acord cu faptul că oamenii ajung să își piardă mințile sau, mai rău, să se sinucidă, deoarece nu mai pot plăti ratele la bănci. Senatorul ALDE consideră fundamental dreptul la viață și nu este de acord ca tot ceea ce câștigă un om să ajungă la bănci.

''Dacă nu mai poți plăti rata la bancă, nu trebuie să ajungi să îți pierzi mințile. Am cunoscut om care s-a sinucis după ce am vorbit cu el. Am aflat că la câteva zile s-a sinucis, am aflat drama prin care a trecut și cât avea de plătit la bancă.

La CEDO s-a statuat un lucru: e un drept fundamental al omului dreptul la locuință familială. Păi noi dacă dăm cu picioarele la așa ceva, dreptul la viață nu mai există? Dacă tot ce câștig dau ca rată la bancă, viața unde mai e? 20, 30, 35 unii...Îmi iau la 25 de ani un credit și până la 60 și ceva de ani dau absolut tot ce câștig, viața unde mai e?'', a afirmat Daniel Zamfir pentru DCNews.