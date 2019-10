Daniel Suciu, propus interimar la Justiţie, a rupt tăcerea! "N-aveţi studiile necesare". Replica lui

Daniel Suciu, interviu exclusiv pentru realitatea.net. Foto: Magnanews

Daniel Suciu (PSD), vicepremier şi ministru al Dezvoltării şi Administraţiei, propus de Viorica Dăncilă în funcția de ministru interimar al Justiției, a oferit primul interviu după nominalizare site-ului realitatea.net.

Daniel Suciu, 38 de ani, i-a transmis un mesaj clar preşedintelui Klaus Iohannis, cel care amână semnarea decretului de revocare a actualului ministru al Justiţiei, Ana Birchall, apoi a răspuns întrebării formulate de realitatea.net, anume că nu are studiile necesare pentru a ocupa o astfel de funcţie şi i-a criticat pe jurnaliştii care i-au greşit biografia.

"Lasati-ma sa nu ii cred pe deontologii care imi fac acum analiza studiilor. Daca stiam acum 20 de ani, cand m-am inscris la facultate, ca va fi nevoie sa ocup, fie si pentru scurt timp, acest portofoliu interimar la justitie, credeti-ma ca ma gandeam sa fac si facultatea de Drept", a explicat actualul ministru al Dezvoltării pentru site-ul Realitatea.

- realitatea.net: Domnule Suciu, dupa nominalizarea la functia de ministru interimar al Justitiei, nu ati acordat niciun interviu, nu ati dat nicio declaratie. Ati avut doar o postare succinta pe Facebook, astazi. Ati scris ca "dacă pentru președinte imperativul constituțional “de îndată” vedem ce înseamnă, oare cum s-ar putea traduce în timp și spațiu “oricând Ludovic, oricând”". Pentru cei care nu stiu, ati facut referire la declaratiile lui Klaus Iohannis, care afirmase ca Ludovic Orban ar fi oricand o varantă de premier. Va rog sa explicati pentru cititorii nostri!

- Nu stiu cate sinonime am putea gasi in limba romana la expresia "de indata". Dupa studiile mele, fie ele si nejuridice, chiar cred ca este si un imperativ constitutional. Avem o decizie a CCR care ii spune presedintelui ca "de indata" trebuie sa ia act de remanierea doamnei Birchall din functia de ministru si sa numeasca un ministru interimar, indiferent de numele celui care urmeaza.

Practic, presedintele se pune de-a curmezisul unei decizii a Curtii Constitutionale si asta nu prea se intampla intr-o tara civilizata. Chiar deloc. Asta apropo de statul de drept pe care il clameaza unii, sus si tare.

A fost din perlele prezidentiale. "Oricand, Ludovic...". Pai, daca de indata la presedinte inseamna nicicand, oricand oare ce ar putea sa insemne? Nu il mai cred pe presedinte un om atat de serios si de echidistant in a judeca scena politica asa cum este rolul lui stabilit prin constitutie. Era o gluma si o fina ironie, tocmai plecand de la spusele presedintelui.

DANIEL SUCIU: "CUM POŢI SĂ TE PRETINZI PREŞEDINTELE UNEI ŢĂRI, CÂND NU RESPECŢI O DECIZIE A CCR? IOHANNIS, PRESTAŢIE LAMENTABILĂ"

- realitatea.net: Seful statului are dreptul sa isi spuna punctul de vedere...

- Nu mai putem discuta acum despre seful statului, acum discutam despre candidatul Klaus Iohannis, care face absolut orice ca sa castige inca un mandat. Este in campanie electorala si este la mintea cocosului pentru orice obsevator de scena politica, mai ales aparitia unui alt jucator pe zona de dreapta, ma refer aici la domnul Barna, alt candidat la presedintie. Amandoi se intrec care stiu sa blocheze, care stiu sa obstructioneze... Din neferice pentru Romania si pentru Guvernul pe care il reprezint, de data aceasta jucaria este Guvernul Romaniei si isi foloseste acest "Nu" si acest refuz pentru a ne bloca. El crede ca asa poate castiga aderenti in zona de dreapta, care altminteri s-ar duce catre Dan Barna, pentru ca au fost suparati de prestatia mai mult decat lamentabila a domniei sale in acesti 5 ani de mandat.

- realitatea.net: De ce spuneti ca presedintele Klaus Iohannis a avut o prestatie lamentabila? Cu ce argument veniti?

- Cum poti sa te pretinzi presedinte al unei tari, cand nu respecti o decizie a CCR? Fundamentul si garantul unui stat de drept il reprezinta sistemul judiciar. O decizie a CCR pe care tu, presedinte al tarii, iti permiti sa nu o respecti, imi da argumentele necesare sa spun ca presedintele nu a avut o prestatie deloc buna, ba din contra, mai ales in ultima perioada, a fost una chiar lamentabila.

La noi in Ardeal, oamenii s-au saturat de circ si de scandal si de aceasta atitudine de a bloca orice, doar ca peste o luna sunt alegerile. Daca scrie in litera si in spiritul Constitutiei ca esti obligat sa numesti ministri interimari, pai, trebuie sa o faci, nu mai stai. Deciziile CCR se respecta, chiar daca iti convin sau nu.

CUM RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA CONFORM CĂREIA NU ARE STUDIILE NECESARE PENTRU A FI MINISTRU AL JUSTIŢIEI

- realitatea.net: Domnule Suciu, dumneavoastra nu aveti studiile necesare pentru a fi ministru al Justitiei, fie si interimar, cum raspundeti?





- In primul rand, ca fost ziarist, am o minima pretentie de la fostii mei colegi: sa verifice ceea ce scriu. De foarte multe ori au scris exact aceleasi erori si aceleasi lucruri neadevarate pe care le-au scris si atunci cand am fost nominalizat la Ministerul Dezvoltarii Regionale.

Scriu anumite publicatii ca am un credit de 223.000 de euro, platit anul trecut. In declaratia mea de avere scrie foarte clar, negru pe alb, ca am un credit de 223.000 de lei, nu de euro, care este scadent in 2028, nu in 2018. Apoi, mai scriu anumite publicatii ca sotia mea este consilier judetean, ramasa pe locul meu dupa ce am plecat eu din Consiliul Judetean. Este la fel de fals. Sotia mea nu este consilier judetean, nu este implicata in politica, ci este functionar public, inca inainte de a intra eu in politica. Este o diferenta intre consilier judetean si consilier intr-o institutie publica.

Ministrii interimari se numesc din cadrul ministrilor aflati in functie. Doamna premier a facut o nominalizare pentru ministru interimar (n.r la Justitie), in persoana mea, pentru a gestiona, pentru o perioada foarte scurta de timp, acest minister.

Nu am pretentia nici de la mine, nici de la altii, sa creada ca mi-am dorit aceasta pozitie ca sa ma duc sa revolutionez sistemul judiciar din Romania, unul care are, intr-adevar, foarte multe probleme. La Ministerul Justitiei este nevoie de un profesionist, asa cum a fost Dana Girbovan, care, din nefericire, nu a fost pe placul presedintelui. Daca domnia sa va semna aceasta nominalizare, nu am de gand sa fac decat un singur lucru: sa asigur functionarea ministerului pana la nominalizarea si votarea in Parlament, pentru ca dupa motiunea de cenzura vom veni in Parlament.

- realitatea.net: Nu mi-ati raspuns la intrebare...

Lasati-ma sa nu ii cred pe deontologii care imi fac acum analiza studiilor. Daca stiam acum 20 de ani, cand m-am inscris la facultate, ca va fi nevoie sa ocup, fie si pentru scurt timp, acest portofoliu interimar la justitie, credeti-ma ca ma gandeam sa fac si facultatea de Drept, pe care, de altfel, am si terminat-o, doar ca nu la sectia de "Drept", ci la sectia de Stiinte Politice in cadrul unei Facultati de Drept.

Nu ma pretind a fi un mare specialist in sistemul judiciar. In schimb, am capacitatea sa gestionez, pentru o perioada foarte scurta, acest minister.



AUDIO | Ascultă mai jos o porţiune din interviul acordat jurnalistului Cristian Otopeanu!

DANIEL SUCIU: "NU AM DE GÂND SĂ FAC SHOW, NU AM DE GÂND SĂ IES ÎN EVIDENŢĂ, DOAR VREAU SĂ ASIGUR FUNCŢIONAREA MINISTERULUI PÂNĂ LA NUMIREA UNUI TITULAR"

- realitatea.net: Cum s-a ajuns la varianta ca dumneavoastra sa fiti interimar? Care au fost culisele?

- Nu cred ca au fost culise complicate. Exista mai multi colegi ministri in functie titulari, propusi pentru a prelua si portofoliile lasate libere prin plecarea colegilor din ALDE, si cele care nu aveau titular. Cei cu care am interactionat si cu care am lucrat stiu ca sunt un om echilibrat si probabil acesta a fost un argument pentru ca doamna premier s-a gandit sa ma nominalizeze pentru o pozitie interimara, pentru o perioada foarte scurta.

Nu am de gand sa fac show, nu am de gand sa ies in evidenta, ci pur si simplu sa asigur functionarea acestui minister pana la numirea unui titular.

- realitatea.net: Va simtiti pregatit pentru aceasta pozitie?

- Am stat mult si m-am gandit cand mi s-a propus sa fiu lider de grup la Camera Deputatilor. Chiar daca multi se indoiau atunci, am scos-o la capat. La fel, am stat si m-am gandit daca voi fi capabil sa gestionez Ministerul Dezvoltarii Regionale, care are 7 institutii subordonate, 7.000 de angajati si 17.000 de investitii in toata tara. Si nu cred ca pana acum ati auzit sa fie vreo problema la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Repet, sunt pregatit sa asigur un interimat de scurta durata, pana va fi nominalizat si votat un nou ministru.

- realitatea.net: Dar nu puteati refuza propunerea premierului, de a fi nominalizat ca interimar la "Justitie"? Sau nu ati avut de ales?

- Haideti sa va spun un lucru. Functionez intr-o echipa. Nu este doar cazul meu, caruia i s-a solicitat sa isi asume o asemenea eventuala responsabilitate. Mai sunt si alti colegi ministri care au fost propusi pe inca un portofoliu. Nu m-am dat niciodata inapoi atunci cand a fost nevoie de implicarea mea.

"CUM SE FACE CĂ, DE CELE MAI MULTE ORI, ÎN FUNCŢII-CHEIE SUNT NUMIŢI CEI CARE NU AU COMPETENŢELE PROFESIONALE?"

- realitatea.net: Cum se face ca, de cele mai multe ori, in functii-cheie, sunt numiti cei care nu au competentele profesionale?

- Resping din start aceasta intrebare, pentru ca nu cred ca mi se aplica mie.

- realitatea.net: Detaliati, va rog!

- Nu inteleg de ce prezenta mea, si acum ma refer strict la pozitia de ministru al Dezvoltarii... Chiar cred ca rezultatele pe care le am in aceste 7 luni de mandat sunt bune si foarte bune si nu am de ce sa ma rusinez de activitatea mea in calitatea de ministru. Repet, nu a fost o dorinta, nu a fost o optiune, nu a fost, daca vreti, un scop al meu de a ajunge ministru al Justitiei. Inteleg ca este nevoie ca un ministru titular sa asigure un interimat la alt minister. Repet, pe o perioada de scurta durata. Si nu ma tem ca voi avea de gestionat, daca se va intampla, chestiunile curente ale unui minister.

Si as vrea sa mai spun ca, referitor la acele inexactitati care s-au scris astazi despre mine, am un gust amar, pentru ca eu, ca fost ziarist, cam stiu ce inseamna deontologia profesionala. Si am rugamintea ca atunci cand presa citeaza un document public, asa cum este declaratia mea de avere, macar sa o faca corect! De fapt, este negru pe alb. As avea un sfat pentru cei care au preluat stiri scrise acum 7 luni, macar sa corecteze greselile de atunci, sa nu le mai lase si in stirile de acum.

