Daniel Pancu taie în carne vie! ”Am fost jaloane!”

Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a criticat dur evoluția României în meciul cu Spania de pe Arena Naționale. ‘Pancone’ a fost nemulțumit de atitudinea jucătorilor români.

România a fost învinsă de Spania cu 2-1. După ce au dominat o bună parte din meci și au condus cu 2-0, ibericii puteau să fie egalați după minutul 90.

Daniel Pancu este de părere că un egal ar fi fost un rezultat mincinos pentru ‘tricolori’.

„Diferenţa e imensă, diferenţa valorică între noi şi ei. Asta nu scuză cu nimic faptul că o repriză am fost jaloane, cred că era mai greu pentru ei cu jaloane, până am pus o talpă, o tălpuţă, până nu le-am dat o pălmuţă peste nas sau peste dinţi, să-i controlăm puţin, nu am avut nicio şansă. Nu-i deranjam cu nimic.

Practic, ne uitam la ei, nu putem să intrăm cu 55.000 de oameni în spate şi alte câteva milioane să ne uităm la o echipă, chiar şi Spania, cum joacă fotbal.”

