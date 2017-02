Daniel Natea îl sprijină pe Cozmin Guşă la șefia Federației Române de Judo

Consultantul politic Cozmin Guşă şi-a depus candidatura pentru şefia Federației Române de Judo. "Scopul meu e ca în cel mult un an FRJ să fie cel mai bine organizat for sportiv din România şi cel mai bine finanţat din fonduri private", spunea acesta într-un interviu pentru prosport.ro.

Cozmin Gușă a explicat pentru sursa amintită şi ce l-a determinat să ia această decizie: "Mie nu mi-e teamă de nimic atât timp cât ştiu ce calităţi trebuie să întrunească un lider, voi face activitatea din pasiune, asistat de profesioniştii judoului, şi compensez faptul că nu am practicat acest sport prin anii pe care i-am petrecut lângă tatami din postura de mare susţinător al fenomenului şi din poziţia de părinte de judoka".

Unul dintre cei mai valoroşi judoka români, Daniel Natea, şi-a exprimat, pe contul de Facebook, susţinerea pentru Cozmin Guşă.

"Au trecut mulţi ani de când am făcut cunoştinţă cu tatami-ul, au trecut mulţi ani de când lupt pentru judo-ul românesc...mereu am făcut-o cu drag şi implicare totală! Uneori nu a contat nici durerea care imi supăra oasele, nici sudoarea pe care am depus-o pentru fiecare medalie. Au fost şi momente grele pentru judo-ul românesc dar toate orizonturile par să se deschidă pentru noi.

Doresc pe această cale să îi mulţumesc Domnului Cozmin Guşă pentru toată dragostea pe care o poartă acestui sport şi să îi urez mult succes în tot ceea ce îşi propune sa clădească pentru Federaţia Română de Judo!", a postat Daniel Natea.

Component al Clubului Sportiv Municipal din Sibiu, judoka Daniel Natea a obţinut rezultate remarcabile, în limitele categoriei +100 kg, atât la judo cât şi la sambo – un stil de judo originar din Rusia, în care sportivii pot apela şi la procedee de lupte libere şi de ju jitsu. Datorită staturii sale impresionante, Natea a obţinut supranumele "Uriaşul din Carpaţi".

Alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Judo vor avea loc în cadrul Adunării Generale programate la 20 februarie, ora 14,00, la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, conform unei decizii a Comitetului Director al FRJ, publicată pe site-ul oficial al forului.