Daniel Dragomir știe de ce îi este frică lui Timmermans

KOVESI REVOCATĂ. Daniel Dragomir, fost ofiţer SRI: Dosarul Black Cube, un etalon al statului paralel

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, condamnat în Dosarul Black Cube, este ferm convins că știe "adevăratul motiv" pentru care Frans Timmermans critică România.

Într-o postare pe contul personal de Facebook, Daniel Dragomir susține că în spatele declarațiilor critice ale vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans:"nu mai pot sa ne fure 800 de milioane de euro!".

"Disperarea statului paralel si domnul Frisca de la PNL Dupa o postare in care am vorbit de independenta si suveranitatea Romaniei au sarit ca arsi sclavii lui Coldea, Dumbrava si ai statului paralel, au inceput sa traduca minciuni si sa le trimita de urgenta la Bruxelles si la finantatorii lor democrati afiliati lui Soros. #vavedem. Suveranitatea Romaniei deranjeaza. Teribil. Ei vad “operatiuni”, “agenti”, “conspiratii”, “Rusia si Putin”, dar nu au putut pana acum sa demonstreze nimic. Doar prostii si minciuni, fake news-uri securistice aruncate in vant. Va spun eu ce ii doare de fapt, au un singur scop azi: Kovesi presedinte! Recunosc, ii citesc cu nespusa placere. Desi nu regasesc in tot ce scriu aceste unelte niciun dram de adevar. Lumea se schimba, Europa se schimba, oricat de disperate sunt aceste unelte de pe culoarul media. RoExit nu este o campanie. RoExit este o postare si un logo. V-a speriat atat de tare o postare? O postare ca o rabufnire a unei stari de spirit a romanilor care iubesc libertatea, Europa natiunilor si principiile ei, dar care urasc inselatoria si minciuna si mizeria in care vreti sa aruncati Romania! Revin in aceasta seara cu explicatii complete despre domnul Timmermans, corvete, firme olandeze si motivul real al supararii sale: nu mai pot sa ne fure 800 de milioane de euro! Ghinion. Later edit. Acum am auzit ca e unul Prisca sau Frisca de la PNL care m-a injurat aseara la RTV. Sa ii fie de bine. Daca asa crede PNL ca mai ia un vot, inseamna ca Orban nu a inteles nimic din ordinele trasate de Iohannis la Sibiu. Muriti de grija mea prin studiouri si va candideaza Falca independent la europarlamentare. Si tare mi-e ca va si bate. Domnule Hellvig, tineti-va pudelul Frisca acasa va rog. Ati lasat lesa cam intinsa", își încheie postarea de pe Facebook fostul ofițer SRI.