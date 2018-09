Daniel Dragomir: Coldea si-a pastrat metehnele, mai intra noaptea prin casele oamenilor fara mandat

Daniel Dragomir, fost ofiţer SRI, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care face apel la Gabriel Oprea, pentru a căuta în bibliotecă lucrarea de doctorat a lui Florian Coldea. Dragomir mai transmite şi un avertisment: "Dar sa se grabeasca, Coldea si-a pastrat metehnele si mai intra noaptea prin casele oamenilor fara mandat".

Redăm postarea lui Dragomir, de pe pagina sa de Facebook:

"M-am linistit. Gabriel Oprea a declarat astazi ca va cauta lucrarea plagiata de doctorat a lui Coldea in biblioteca de acasa.

Daca are nevoie de sprijin in aceasta operatiune, doar sa faca un semn din ochi, eu ma ofer sa il ajut sa o caute mai repede.

Dar sa se grabeasca, Coldea si-a pastrat metehnele si mai intra noaptea prin casele oamenilor fara mandat. Mai ales ca biblioteca este in sufrageria in care Coldea se simtea ca acasa.