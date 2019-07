Daniel Dăianu este nou șef al Consiliului Fiscal

Daniel Dăianu, numit consilier de stat al premierului Ponta în urmă cu trei săptămâni

Daniel Dăianu a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Fiscal, iar Bogdan-Octavian Cozmâncă a fost numit vicepreședinte, a anunțat miercuri instituția. Şedinţa Consiliului Fiscal a avut loc luni, iar cei doi au fost aleşi prin vot secret.

” În urma votului secret al membrilor exprimat în baza art. 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 a fost ales drept Preşedinte al Consiliului Fiscal dl. Acad. Daniel Dăianu, iar pentru funcţia de vicepreşedinte a fost ales dl. Bogdan-Octavian Cozmâncă”, se arată în comunicatul Consiliului Fiscal.

La începutul lunii iulie, Plenul Parlamentului i-a validat pe cei cinci noi membri ai Consiliului Fiscal: Daniel Dăianu, Bogdan-Octavian Cozmâncă, George Georgescu, Georgiana Camelia Creţan şi Sebastian Bogdan Căpraru. T

Tot la începutul lunii iulie, Dăianu a renunţat la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al BNR.

Daniel Dăianu a fost ministru al finanțelor între 1997-1998, profesor universitar la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, membru corespondent al Academiei Române, din 2001 și membru titular din 2013, președinte al Societății Române de Economie (SOREC), membru al American Economic Association, membru în Societatea Academică Română.

La alegerile europarlamentare din 2007 a fost ales eurodeputat din partea PNL. Ȋn urma alegerii sale în Parlamentul European, a demisionat, la 23 decembrie 2007, din Consiliul de Supraveghere al Băncii Comerciale Române (BCR), pentru a evita un eventual conflict de interese.

În iunie 2014 a fost ales membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României.

Este membru al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR) din 2011. Este membru al HLGOR (High Level Group on Own Resources) al UE, care este condus de Mario Monti. Este membru al centrului internațional de cercetări CASE (Polonia). În 2014 a fost invitat să facă parte din Board of Trustees al organizației Friends of Europe (Bruxelles).