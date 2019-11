Daniel Constantin: Trebuia să propunem un candidat care să continue trendul crescător al partidului!

Daniel Constantin

Daniel Constantin, fostul prim-vicepreşedintele al Pro România (proaspăt demisionat), consideră că ALDE și ProRomânia ar fi trebuit să propună un candidat ”care să continue trendul crescător al partidului”.



”Mircea Diaconu - 8,86% - Candidatura din partea Pro România - decizie greșita!

Desemnarea unui candidat din afara partidului și alianța electorală cu ALDE au reprezentat începutul rupturii din PRO.

Îmi pare rău sa constat ca am avut dreptate - am spus ca nu o sa obținem un scor bun, nici măcar unul care sa cumuleze scorul celor doua partide.

Nu mai vorbesc de așteptările de a intra in turul II - miza prin care s-a justificat alianța surprinzătoare și forțată cu Alde (am spus de atunci ca nu atingem 10% - am și scris).

Soluția corecta - pe care am propus-o atunci împreuna cu alți colegi din conducere și din teritoriu a fost de a susține un candidat propriu.





Numai așa puteam sa întărim coeziunea in cadrul partidului și sa întreținem un entuziasm care anima grupul nostru după europarlamentare!

Păcat...

A existat o oportunitate mai mare ca oricând sa ne diferențiem și sa confirmam ca noi chiar scoatem in fata profesioniștii, patriotii, oamenii de anvergura naționala și internațională. Avem mulți astfel de oameni in țara și suficienți in Pro România!

Felicitări tuturor colegilor care au crezut in aceasta candidatura și celor care nu au crezut și cu toate acestea au muncit fără ezitare!

PS. Nu am nimic personal cu Mircea Diaconu - o persoana onorabila. O persoana care poate ca este “altfel”, dar nu așa cum am definit acest concept in 2017 și cum cred ca trebuia sa propunem un candidat - care sa continue trendul crescător al partidului!

PPS. Am promis public ca nu provoc certuri care sa afecteze partidul, am vrut doar sa aduc câteva lămuriri ca răspuns pentru opinia publica și sutele de colegi care mi-au trimis mesaje de îngrijorare in aceasta perioada”, a scris Daniel Constantin pe Facebook.