Daniel Breaz: "Slujbele religioase la începutul anului școlar nu sunt obligatorii"

Ministrul interimar al Educaţiei, Valer-Daniel Breaz, a afirmat luni că slujbele religioase oficiate la ceremoniile de începere a noului an şcolar nu sunt obligatorii, rămânând la latitudinea unităţilor de învăţământ dacă invită sau nu un preot pentru acest lucru.

"Nu putem să spunem că această slujbă este ilegală. Nu este obligatorie. Dacă cei din unitatea respectivă de învăţământ consideră, doresc să cheme un preot pentru a ţine o slujbă, nu este absolut nimic ilegal. Nu este obligatoriu. Dacă era ceva obligatoriu se impunea şi aveam alte discuţii, era discutabil. Dar, aici, fiecare şcoală, fiecare director, fiecare consiliu de administraţie al şcolii poate să invite, dacă doreşte, un preot pentru o slujbă. Aţi văzut vreo reacţie negativă din partea părinţilor, astăzi? Nu am văzut nicio reacţie negativă. Conducerea şcolii decide dacă invită sau nu un preot la deschiderea anului pentru a ţine o slujbă. Încă o dată: nimeni nu obligă prezenţa unui preot în şcoli la deschiderea anului şcolar", a declarat Breaz, care a participat la ceremonia de deschidere a noului an de învăţământ la Şcoala gimnazială nr. 79 din Bucureşti.