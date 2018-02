Dăncilă şi-a stabilit directorul de cabinet. Cine este şi ce legătură are cu Dragnea

Vorica Dăncilă şi Liviu Dragnea

Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Iuliana Zobuian a fost martor in dosarul Referendumul, potrivit Romania Libera, aratand in depozitia sa ca Liviu Dragnea nu era responsabil de trimiterea unor mesaje considerate incriminatoare de procurori.

Iuliana Zobuian era angajata la secretariatul PSD in 2012, cand au avut loc faptele pentru care Liviu Dragnea a fost trimis in judecata si condamnat la doi ani de inchisoare cu condamnare.



Iuliana Zobuian a fost in 2016 membru in Consiliul de Administratie al Agentiei Nationale pentru Cadastru, precum si angajatat a PSD, potrivit celei mai recente declaratii de avere.