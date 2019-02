Dăncilă se face că plouă cu OUG pe completurile de 5, Dragnea e dezamăgit

Informații explozive despre BUGET. Dragnea, la prima apariție publică. Ce pregătește PSD

Viorica Dăncilă se face din nou că plouă când vine vorba despre ordonanţa de urgenţă în privinta completurilor de 5. Şefa guvernului a afirmat duminică, după întâlnirea cu Liviu Dragnea şi cu liderii PSD; că actul normativ va fi adoptat in cel mai scurt timp, dar apoi a invocat o serie de alte urgenţe şi restricţii.

`Am discutat cu dl.ministru al Justiţiei, am discutat și vineri, în legătură cu ce putem face cu recursul compensatoriu, am discutat cu ordonanța cu completele de 5, urmează să am o nouă discuție săptămâna aceasta, să vedem cum(...) Deja dl. ministru are un proiect cu recursul compensatoriu, dar trebuie să îl discutăm mai aprofundat. Și cel cu completurile de 5 judecători, am mai subliniat acest aspect, așa cum a spus Juncker, în fiecare stat trebuie să respectăm statul de drept, drepturile cetățenilor și lupta anticorupție, eu cred că această ordonanță se încadrează și cred că cei care au avut un proces în care completul nu a fost constituit legal, au dreptul la un proces corect”, a declarat Viorica Dăncilă.

Pe de altă parte, întrebat despre acelaşi subiect, Liviu Dragnea nu şi-a ascuns dezamăgirea: "Eu nu vreau să vorbesc despre himere. Când o să văd un text care să conțină ce s-a discutat (...). Până atunci nu o să comentez", a declarat Liviu Dragnea.

Rugat să detalize subiectul, liderul PSD a replicat, sec "o să citez un al prieten de al meu – altă întrebare".