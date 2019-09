Dăncilă, replică pentru Iohannis de la 300 de km

Viorica Dăncilă este în continuare supărată pe Klaus Iohannis că nu numește miniștrii interimari pe care i-a propus ea. Șefa Executivului este surprinsă de mesajele critice al președintelui, în condițiile în care chiar și „Donald Trump a felicitat Guvernul”, spune Dăncilă. Dialogul dintre președinte și prim-ministru s-a purtat de la depărtare, de la Craiova la Alba Iulia.

Dăncilă îi cere lui Iohannis să respecte Constituția țării, pe care a jurat la învestire, în decembrie 2014 și îi atrage atenția lui Klaus Iohannis că persistă în conflictul constituțional constatat de CCR, prin refuzul de a numi miniștrii interimari.

„Eu nu aș vorbi de un conflict. Am văzut decizia CCR, care i-a spus președintelui că de îndată trebuie să numească miniștrii interimari”.

Viorica Dăncilă îi mai amintește președintelui că în timp ce el vorbește despre o „guvernare catastrofală și eșuată”, Donald Trump laudă executivul PSD.

„Dacă pentru el catastrofă înseamnă să crești pensii și salarii, să investești în comunitățile locale, dacă pentru el înseamnă catastrofă să iei măsuri pentru creștere economică, dacă pentru el catastrofă înseamnă a doua creștere economică a UE, înseamnă că are aprecieri inversate.

Nu l-am văzut să vorbească despre Cioloș să spună că e catastrofă când nu a avut creștere economică, nu am avut agențiile acreditate. Un președinte nu trebuie să fie părtinitor, să facă un joc politic, să vadă adevărul. Nu suntem un guvern eșuat, suntem un guvern eficient, nu suntem un guvern perfect. Cifrele arată că această guvernare este eficientă. El critică guvernarea, în timp ce alți președinți laudă progresul nostru economic. Este clar dă domnul președinte spune ceea ce îl avantajează electoral. Când am preluat președinția rotativă a Consiliului UE a spus că nu suntem pregătiți, atunci Finlanda s-a oferit să preia președinția. Chiar și Donald Trump ne-a felicitat pentru cum am condus președinția Consiliului UE. Președintele a criticat în permanență. Întotdeauna, în funcția de președinte trebuie să spui adevărul, pentru a genera credibilitate atât în plan intern, cât și în plan extern”, a declarat Viorica Dăncilă.

Replica lui Dăncilă a venit, de la Alba Iulia, după ce Klaus Iohannis, de la Craiova, a criticat din nou, foarte dur, ne-performanțele guvernului PSD: „PSD pentru România a fost şi este o catastrofă. Am ajuns aici prin alegeri, când au promis marea cu sarea şi au realizat nimic!”.