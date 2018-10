Dăncilă răbufneşte, după discursul în Parlamentul European: Nu voi accepta niciodată un "to-do list" / Foto: gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seara, într-o emisiune TV, că speră ca Parlamentul European să nu adopte o rezoluţie la adresa României, susţinând ce europarlamentarii au aflat de la ea despre situaţia reală din România. Dăncilă a mai spus că nu va accepta niciodată un ”to-do list”.

”Eu sper să nu se ajungă la o rezoluţie, pentru că eu cred că se vor informa mai mult. Eu cred că ar trebui să ia de bun ceea ce le-am spus în discursul meu, pentru că dacă până în acest moment puteau să motiveze că nu au ştiut acest lucru, că nu au ştiu de protocoale, de dosarele făcute judecătorilor, că nu au ştiut decât de o mică parte din ceea ce se întâmplă în România, acum nu mai au dreptul să spună acest lucru, pentru că au auzit cu toţii, au auzit de la premierul României şi trebuie să ţină cont de aceste lucruri”, a declarat Viorica Dăncilă, la un post TV, notează mediafax.ro.



Ea a mai spus că o rezoluţie la adresa României nu va fi o sancţiune.



”De multe ori, am văzut şi în România că se fac conexiuni între această rezoluţie şi articolul 7 (din Tratatul UE - n.r.). Aş vrea să-i asigur pe români că nu trebuie să facă niciun paralelism între cele două. Este o rezoluţie din motive politice. Acest lucru este clar. Luăm în calcul toate rezultatele dialogului pe care l-am avut, dar să nu facem acest paralelism între această rezoluţie şi articolul 7”, a mai afirmat Viorica Dăncilă.



Totodată, Dăncilă a mai spus că nu va accepta niciodată un ”to do list”.



”S-a făcut acest lucru în România. Nu un to-do list. În acelaşi timp, tot ceea ce ţine de observaţiile care vin de aici, ceea ce ţine de anumite nelămuriri vom răspunde acestor nelămuriri, vom veni, dacă este cazul, vom remedia dacă se încalcă norme sau valori europene, dar dorim să fim trataţi în mod egal cu celelalte ţări membre. Nu vrem nici mai mult, nici mai puţin”, a adăugat premierul.



De asemenea, Dăncilă a mai spus că Executivul va pregăti răspunsuri întrebărilor care vor veni din partea Comisiei Europene.



”Mi se pare o abordare corectă, pentru că vedem în ultima perioadă că se fac aprecieri la nivelul României, dar aprecieri la modul general. Că se încalcă statul de drept, că sunt nereguli în legile Justiţiei, că sunt anumite nereguli... Am cerut punctual”, a mai spus premierul.



Dăncilă a mai spus nu se teme de viitorul raport al Mecanismul de Cooperare şi Verificare.



”Nu mă tem de următorul raport MCV, decât de faptul că ar putea să cuprindă anumite lucruri care nu se pliază pe realitate. MCV-ul este nedrept pentru România”, a conchis premierul Viorica Dăncilă.