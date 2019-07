PSD dă în clocot. O nouă mutare în războiul pe candidaturi. Cum o pune Dăncilă la colţ pe Firea

PSD dă în clocot. Războiul pe candidaturi continuă. Dăncilă o pune la colţ pe Firea

Viorica Dăncilă i-a dat o replică tăioasă Gabrielei Firea, în războiul pe candidaturi.

Premierul Viorica Dancila i-a transmis, duminica, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca discutiile despre candidatura la alegerile prezidentiale trebuie avute in forurile statutare ale PSD, adaugand ca, atunci cand cineva iese in spatiul public si isi ataca presedintele partidului, o face pentru imagine.



"Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca ceea ce avem de discutat trebuie sa se faca in forurile statutare ale partidului, pentru ca, daca vrei cu adevarat ca acest partid sa obtina rezultate bune, trebuie sa ai discutii cu colegii tai in interiorul Biroului Permanent National, in interiorul Comitetului Executiv National", a declarat Dancila, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti.







"Atunci cand iesi in spatiul public si iti ataci colegii sau presedintele partidului, nu conteaza, acest lucru se face doar pentru imagine si nu pentru ca vrei intr-adevar sa obtii un rezultat pentru partid. O sa raspund tuturor acestor acuzatii in cadrul Comitetului Executiv National. Asa cum cer fiecarui membru de partid, asa voi proceda si eu", a mai spus Dancila.

Totodata, aceasta a spus ca va avea discutii si cu liderii altor partide si cu sindicatele pentru a crea "un bloc de sustinere" pentru prezidentiale.



"Voi discuta si cu domnul Tariceanu, si cu domnul Ponta. Asa cum spunea domnul presedinte PSD Prahova, Bogdan Toader, avem nevoie de aliante, avem nevoie de discutii. Vom discuta cu liderii celor doua partide, unul dintre partide e partenerul nostru de coalitie, partenerul nostru de guvernare si alaturi de noi vrem sa mai vina si alte partide, chiar daca nu sunt partide parlamentare, PNTCD, Partidul Ecologistilor din Romania, vrem sa reluam discutiile cu sindicatele, pentru ca suntem un partid de stanga si trebuie sa cooperam cu sindicatele, cu organizatii neguvernamentale, vrem sa facem un bloc de sustinere mult mai amplu pentru alegerile prezidentiale", a incheiat Dancila.