Dăncilă, lui Orban: Vom avea o confruntare după un an de mandat de premier

Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a declarat, marti, la un post TV, ca va participa la o dezbatere cu Ludovic Orban dupa un an de mandat ca premier al acestuia si l-a ironizat pe Klaus Iohannis ca "isi trimite soldatul in razboi si generalul sta acasa".

"Isi trimite soldatul in razboi si generalul sta acasa? In alta ordine de idei, dl Orban trebuie sa demonstreze ceea ce face ca prim-ministru. Voi avea o confruntare cu dl. Orban, promit acest lucru, dupa un an de mandat ca premier si atunci sa vedem ce a facut Ludovic Orban intr-un an de mandat si ce a facut Viorica Dancila", a declarat Viorica Dancila.



Ea a tinut, totusi, sa precizeze ca nu va participa la o dezbatere alaturi de o persoana care i-a facut o plangere penala pentru un parteneriat strategic.







Premierul Ludovic Orban a declarat, ironic, marti, ca daca liderul PSD, Viorica Dancila, vrea, atunci sa o faca o dezbatere cu el, sa ii spuna despre dezastrul pe care l-a lasat in calitate de prim-ministru demis, afirmand ca seful statului este "intr-o dezbatere permanenta" cu romanii.