Viorica Dăncilă, gafă după gafă într-un interviu de 11 minute, la Bruxelles: "Abuz în servici"

Val de greșeli de exprimare ale premierului Viorica Vasilica Dăncilă, într-un scurt interviu acordat la Bruxelles unei televiziuni. În 11 minute, Dăncilă a făcut eroare după eroare, așa cum ne-a obișnuit.

Redăm, în continuare, forma corectă şi literară a ceea ce a vrut să spună Dăncilă:

"Da, a fost ridicat acest subiect (modificarea Codurilor penale - n.r.) de către domnul prim-vicepreşedinte Timmermans. L-am asigurat că statul de drept nu este în niciun caz afectat, că modificarea s-a făcut în urma consultărilor, că nu s-a făcut ca în 2016 într-o singură zi, şi că au fost luate păreri din partea magistraţilor, că s-a făcut în mod transparent în Parlament, că CCR va fi cea care îşi va spune ultimul cuvânt. Am reierat că aceste modificări au fost necesare, având în vedere necesitatea transpunerii directivelor UE şi a deciziilor CCR. Am vorbit despre abuzul în serviciu. Am reinterat că numai 7 state au abuz în serviciu, majoritatea statelor nu ştiu ce înseamnă abuzul în serviciu. Avem toată deschiderea să răspundem tuturor observaţiilor Comisie şi a nelămuririlor care vor exista şi dacă CCR va constata că anumite aspecte sunt necunstituţionale vom respecta acest lucru, astfel încât să ne încadrăm în regulile privind constitutuţionalitate", a declarat premierului Viorica Dăncilă, într-un interviu acordat postului Antena 3.

Şeful Executivului a adăugat că preşedintele CE i-ar fi spus că va sprijini România în ridicarea Mecanismului de Verificare şi Cooperare atunci când ţara noastră va prelua preşedinţia Consiliului UE, din ianuarie 2019. "Le-am explicat faptul că aceste legi ale justiţiei, Codul Penal, Codul de procedură penală sunt de fapt legi interne care nu afectează statul de drept şi că nu aş vrea ca MCV-ul să aibă în vedere aceste aspecte. Ne-am exprimat dorinţa ca MCV să fie ridicat pentru România şi că vom depune toate eforturile în acest sens. Cred că nici preşedintele României, nici Guvernul României nu îşi doresc ca România să preia preşedinţia cu MCV-ul. Domnul preşedinte Juncker a spus că acordă sprijin României pentru ca atunci când va prelua preşedinţia să nu avem MCV", a completat Dăncilă.