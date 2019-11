Dăncilă îl provoacă pe Iohannis: "Să vină la confruntare. Ce-a făcut, în afară de vacanțe?"

Viorica Dăncilă a lansat un atac fără precedent la Klaus Iohannis, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale. Președintele PSD l-a chemat pe șeful statului la o confruntare unu la unu, înaintea turului de scrutin din 10 noiembrie.

"Vrea, ca un dictator, sa aiba 'Guvernul meu', 'Parlamentul meu', acum vrea si 'comisarul meu'. Unde sunt romanii?

L-ați văzut vreodată să vină în mijlocul oamenilor? Nu va face acestu lucru, pentru că nu iubește oamenii, nu poate fi empatic cu oamenii, el lucrează doar pentru el și pentu oamenii din jurul lui. Când ocupi în stat funcții înalte, trebuie să vii în fața românilor în fiecare an și să prezinți ce ai făcut, din respect pentru oamenii care te-au votat, din respect pentru țară.

Îl provoc pe Președintele Iohannis la o confruntare unu la unu. Să vină în fața românilor și să spună ce a făcut în cei cinci ani de mandat, în afară de vacanțe, ce a făcut pentru români, de ce mai cere un alt mandat? În același timp, să vin și eu să spun ce am realizat într-un an și jumătate de mandat

Vreau sa inlocuim ura cu iubirea, dezbinarea cu solidaritatea. Mainile mele sunt curate, nu am cheile de la 7 case.

Nu mi-e frica nici de Iohannis, nici de 7 ca Iohannis. Eu cred in Dumnezeu si in oameni, el nu crede in nimic. Un presedinte nu trebuie sa aiba in inima doar culoarea galbena, ci rosu, galben si albastru", a explicat Viorica Dancila.