Dăncilă iese la atac! Premierul îl acuză pe Iohannis de blocaj

Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat-o, la sedinta CSAT, ca va respinge propunerile avansate pentru conducerea ministerelor Dezvoltarii si Transporturilor.

Dancila a propus ca in locul lui Paul Stanescu, la Dezvoltare sa vina fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu, iar la Transporturi, locul lui Lucian Sova sa fie luat de social-democratul Mircea Draghici.



Dancila l-a acuzat pe Iohannis ca blocheaza activitatea Guvernului, inainte de preluarea presedintiei UE.



"Fiecare iesire a dlui presedinte are puternice accente politice, singura preocupare fiind aceea de a ataca PSD. I-am solicitat o discutie pentru numirea celor doi ministri. Era firesc sa avem o decizie in acest sens de indata ce CCR a aratat ca trebuie sa avem aceasta decizie 'de indata'. Mi-a comunicat ca nu va da curs celor doua propuneri fara nicio explicatie, dand dovada ca doreste de fapt blocarea activitatii Guvernului. Vom prelua in cateva zile presedintia UE cu o situatie de blocaj la doua ministere, care nu e favorabila imaginii Romaniei in acest sens", a spus Dancila.



Sedinta de guvern a inceput cu aproape o ora intarziere, pentru ca Dancila si mai multi ministri au fost la sedinta CSAT, la Cotroceni.