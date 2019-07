Dăncilă și Teodorovici, mesaje euforice într-un moment tragic."Deșteaptă-te, române!", turnat în cap

Dancila si Teodorovici, sub un potop de critici pe Facebook

Liderii PSD Viorica Dăncilă și Eugen Teodorovici se întrec în mesaje însufețitoare și patriotice de Ziua Imnului Național, în momentele în care România traversează una dintre cele mai răvășitoare drame de după tragedia Colectiv. Românii i-au taxat pe cei doi în mesaje pe Facebook: "Romanii au început sa se deștepte la propriu. Și nu cred ca vreți asta", spun internauții.

În mesaje standard publicate de ziua Imnului național, Viorica Dăncilă și Orlando Teodorovici dau dovadă de lipsă de empatie și deconectare de la drama prin care trece opinia publică după crimele odioase de la Caracal.

"Mare tupeu, infinit tupeu trebuie sa ai ca sa vorbesti, in aceste zile in care INCOMPETENTA, NEPOTISMUL, IMPOSTURA, CORUPTIA au ucis un copil, despre idealurile Revolutiei de la 1848", le reproșează un comentator.

Președintele Klaus Iohannis a acuzat Guvernul ca fiind "autorul moral" al tragediei prin care au trecut cele două fete violate și ucise la Caracal, însă liderii Executivului și ai PSD par să trăiacă într-o lume paralelă.

Premierul Dăncilă îi salută şi felicită pe toţi cei care cinstesc Ziua Imnului Naţional al României, își amintește de "cele mai înălţătoare momente ale devenirii naţiunii române" și spune că conştiinţa naţională să rămână vie în sufletul tuturor celor care simt şi trăiesc româneşte.

La rândul lui, Orlando Teodorovici, președintele executiv al PSD și ministru de Finanțe, scrie: "Cu siguranță ne simțim mândri atunci când auzim intonându-se imnul național, pentru că ne face să simțim adânc vibrația prețuirii de țară..."

Comentariile primite de Teodorovici și Dăncilă ii taxează pe primii doi oameni din PSD:

- Sunteți penibili voi guvernanții! Românii sunt în doliu. Nu ai suflet în tine? Dacă era copilul tău în locul Alexandrei?, scrie Maria F.

- Să rememorăm versurile imnului nostru "Deșteaptă-te române" și să ne amintim de ALEXANDRA, spune și Cristian F.

- Pacat domnule Eugen Teodorovici ca aceasta zi ca si multe altele ce vor urma sunt umbrite de incompetenta statului. Fie sa nu uitam niciodata aceste zile si sa nu ne multumim cu capetele puse pe masa de doamna prim ministru. Daca nu remediem defectele vom fi in aceasi sitatie peste ani de zile. Ne-am invatat sa ne multumi cu putin. Acum vrem si masuri. ACUM VREM MULT !!!!, scrie Ioana S.

- Exact asta sarbatorim. VA PLACE SITUATIA ? SUNTEM CHAR IN MASURA SA FIM IN SARBATOARE ? Aceasta sarbatoare este umbrita de tragedia produsa si de incompetanta statului , a guvernului in special . De fapt a noastra ! Pentru ca noi le dam sansa sa fie acolo - Ioana S

- Mulțumim pentru îndemn. Se pare ca romanii se “deșteaptă”. Doar așa ca sa știi , tu îndemni romanii sa se “deștepte”/trezească sa meargă la munca. Romanii au început sa se deștepte la propriu. Și nu cred ca vreți asta, Florin S.

- Secventa "Deșteaptă-te române" este valabila si pentru tine si "tovarasii" tai de partid, nea-Teo! - Alex S

- Desteapta-te, române pana nu e prea târziu si scapa biata țară de toate neamurile pesediste atârnate în functii publice!

Ne mor copiii sunând după ajutor la 112, neștiind că cei care trebuie sa le acorde ajutorul sunt repetenții tarii, cei care nu au trecut niste amarate de examene, dar tot au fost numiți acolo sus!

Mare tupeu, infinit tupeu trebuie sa ai ca sa vorbesti, in aceste zile in care INCOMPETENTA , NEPOTISMUL, IMPOSTURA, CORUPTIA au ucis un copil,despre idealurile Revolutiei de la 1848!

Pariu ca habar nu aveti care erau aceste idealuri? - Ana G.

Vezi AICI Mesajul premierului Viorica Dăncilă cu ocazia Zilei Imnului Naţional al României - 29 iulie 2019