Dăncilă și apa gratuită

A fost întrebată despre inundaţii, dar a răspuns despre irigaţii. Şi nu oricum. A explicat cum a reuşit Guvernul să facă apa gratuită până la staţia de pompare. Nu ştiţi despre cine e vorba? Vă lăsăm să descoperiţi!

Dialogul complet dintre Gâdea și Dăncilă:

Mihai Gâdea: Ați vorbit cumva cu domnul ministru, toată vremea foarte proastă de vara asta, ploi, inundații, se anunță un an agricol profund afectat?

Viorica Dăncilă: Am vorbit cu domnul ministru al Agriculturii. Sunt culturi afectate, am vorbit la Bruxelles să vedem cum putem să obținem fonduri pentru a putea să-i ajutăm pe fermierii care au culturile afectate. Pentru că vedem aici (pe slide-uri – n.red.) programul de irigații, e un program foarte important pentru România, așa cum știți în programul de guvernare ne-am propus ca până în 2020 să avem 2 milioane hectare irigate. După cum se poate observa, într-un an și jumătate avem 1,2 milioane hectare irigate, avem 47 de obiective de investiții noi aprobate, avem 25.300 contracte de irigații. Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare. Avem 470 de stații de pompare pentru combaterea inundațiilor”.