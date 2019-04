Dăncilă i-a transmis o solicitare fermă lui Iohannis și așteaptă un răspuns în scris

Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis joi preşedintelui Klaus Iohannis solicitarea de a motiva în scris respingerea propunerilor de miniştri la Justiţie, la Fonduri Europene şi la ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

"Azi am trimis domnului președinte o scrisoare în care îi cer motivarea respingerii propunerilor ministrilor justiției, fondurilor europene..., pentru că oportunitatea aparține premierului iar președintele se exprimă pe ceea ce ține de legalitate. Guvernul își asumă, iar performanțele guvernului sunt decontate de primul ministru și de guvern", a declarat joi seara Viorica Dăncilă la România TV.

Cu câteva ore mai devreme, Dăncilă declarase ceva similar într-un interviu pentru Adevarul.ro.

"Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate - dacă are sau nu ţinută", a declarat Viorica Dăncilă.

În legătură cu răspunsul pe care i-l va da lui Liviu Dragnea după Paşti, ea a afirmat: "Pe acest subiect, eu am decis să urmăm calea normală, fără restructurare. O să mă mai gândesc în perioada sărbătorilor", adăugând că "e puţin probabil" să se răzgândească.

Fiind întrebată dacă propunerile de miniştri interimari - Ana Birchall, Eugen Teodorovici, Ştefan Radu Oprea - au fost ale sale sau urmare a unei discuţii cu Liviu Dragnea, premierul a explicat: "Am vorbit cu preşedintele partidului. Nu puteam să las lucrurile negestionate. Am vorbit cu domnul Dragnea şi împreună am hotărât interimatele".