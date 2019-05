Dancilă, după ce a fost așteptată cu coroane funerare: N-a fost premier mai jignit!

Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, joi seara, in cadrul unei intalniri electorale a Partidului Social Democrat organizata la Reghin, ca a fost la Targu Mures, unde mai multi protestatari i-au aruncat vorbe urate si au venit cu coroane, aratand ca nu crede sa fi fost vreun prim-ministru al Romaniei care sa fie mai jignit, mai controversat decat ea.

"Am fost azi la spital (la Targu Mures, n.red.) si ma uitam cu cata inversunare, scandal si cate lucruri urate au putut sa spuna. Au venit cu coroane, este inadmisibil! Si fac acest lucru pentru ca nu au argumente, nu au cu ce sa vina in fata dumneavoastra. Nu pot sa spuna: am venit in fata oamenilor cu acest proiect de tara. Nu au un proiect de tara. Singurul lor proiect de tara este bazat pe ura, dezbinare, pe jigniri. Si spun acest lucru pentru ca-l cunosc foarte bine. Cred ca nu a fost prim-ministru al Romaniei care sa fie mai jignit, mai controversat, un prim-ministru care efectiv pentru ei cred ca isi doreau ca in fiecare zi sa plec acasa. Si sa stiti ca nu a fost usor. De multe ori am stat si m-am gandit: oare e normal ceea ce se intampla? Dar, va rog sa ma credeti, niciodata nu m-am gandit sa fac un pas inapoi, pentru ca m-am gandit ca in spatele meu sunt milioanele de cetateni romani care asteapta altceva de la Guvernul Romaniei, sunt miile de primari care asteapta sa-si puna in aplicare programul local pentru comunitatile lor, sunt miile de oameni care au nevoie de speranta pentru aceasta tara. Sunteti dumneavoastra, care ati crezut in noi si nu avem voie sa va dezamagim", a sustinut Viorica Dancila.

Premierul a spus ca Romania merita mai mult respect, desi recunoaste ca, daca politicienii nu au fost suficient respectati, poate ca o parte din vina le apartine, noteaza agerpres.ro.



"Daca nu am fost suficient de respectati, poate a fost si vina noastra. Si trebuie sa fim foarte corecti, pentru ca am avut prim-ministri ai Romaniei care s-au dus la Bruxelles cu ideile lor si au venit cu ideile altora. Eu va garantez ca, in calitate de prim-ministru, o sa-mi reprezint cu demnitate tara, pentru ca oamenii demni sunt intotdeauna mai respectati decat oamenii umili si care nu-si apara propria tara", a subliniat Dancila.