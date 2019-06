Dăncilă pune tunurile pe PSD, după eşecul de la europarlamentare. Ce "coace" premierul

Viorica Dăncilă, preşedintele interimar al PSD, spune că vina pentru eşecul de la alegerile europarlamentare este al tuturor social-democraţilor.

"Cred că trebuie să ne asumăm că am greşit pentru că atunci când pierzi din electoratul din 2016, când de la 46% ajungi la jumătate, e clar că s-a greşit. Mesajele pe care le-ai dat nu sunt cele pe care le-a vrut electoratul. Că nu a fost comunicarea în sensul dorit de electorat. E clar că PSD s-a abătut de la drum. Este nevoie de fiecare organizaţie în parte. Pe lângă analiza de la nivel naţional, s-a greşit în judeţe. Poate campania făcută nu a fost cea care trebuia făcută... Important e să învăţăm şi să mergem mai departe", a declarat Viorica Dăncilă, duminică seara, la un post TV.



Dăncilă spune că vina nu este doar a lui Liviu Dragnea pentru rezultatele de la alegeri, ci a întregului PSD.







"A fost un rezultat care ne-a uimit, pentru că, guvernamental, am făcut multe lucruri, poate am lăsat alte teme să ocupe spaţiul public şi am trecut în plan secund ce şi-au dorit cetăţenii. Poate nu am fost atât de des în teren să vorbim cu oamenii. E foarte uşor să dăm vina pe o persoană sau alta. Poate a greşit Dragnea, dar noi unde am fost? De ce nu am spus 'se merge pe un drum greşit'. Să facem o analiză, să vedem ce ce nu acţionăm corespunzător. Am vorbit cu colegii e esenţial să vedem unde am greşit. Nu ne ajută dacă dăm vina pe o persoană", a încheiat Dăncilă.