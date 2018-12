Dăncilă, dezvăluiri din vizitele externe:"victima" unei glume făcute de Papa Francisc

Premierul Viorica Dăncilă a povestit, într-un interviu televizat, că îl are model în politică pe Benjamin Netanyahu, în timp ce în vizita la Vatican a cunoscut un Papa Francisc glumeț, care i-a dat geanta după ce i-a spus că nu o va mai găsi.

"Au fost întâlniri care m-am dus cu stres. Să te întânești cu Netanyahu nu e un lucru ușor. Am rămas prieteni și lucrurile nu numai ca mi-au intărit impresia, dar l-am luat ca model în politică (...) Regele Spaniei - am discutat despre fotbal. Discuția trebuia să dureze 30 de minute și am stat o oră și 20 de minute", a povestit Viorica Dăncilă, la un post TV, notează stiripesurse.ro.



Cât privește vizita la Vatican, premierul spune că: "întâlnirea cu Papa, un om foarte calm, care m-a întrebat din prima clipă de ce am vrut întâlnirea, ce probleme personale am, dacă mă macină ceva din punct de vedere personal. I-am spus ca am venit să îl întâlnesc, să îl invit în România, pentru că eu cred că prezența dumnealui ar putea contribui la reducerea dezbinării. La sfârșit mi-a spus că mi-am lăsat geanta, dar nu o să o mai găsesc. Am fost uimită și am întrebat de ce. Și a spus că la noi se ia. Și a scos dînsul geanta și mi-a dat-o când a văzut că mă uitam nedumerită. Pe lângă un om sufletist, am găsit un om dedicat oamenilor, un om care are și spiritul glumei".