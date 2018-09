Ce spune Dăncilă despre Jucker şi îngrijorarea lui privind violenţele din 10 august

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că nu a discutat până acum cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, după ce Gabriela Firea a spus că a cerut demisia ministrului de Interne după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Creţu, precizând însă că o va face.

"Cu domnul Junker nu am vorbit încă. După cum ştiţi, am avut o vizită în Spania unde m-am întâlnit cu omologul meu spaniol, dar şi cu regele Spaniei. M-am întors azi noapte, am venit aici, dar voi discuta cu domnul preşedinte Junker nu în ideea de a scuza pe cineva, de a abroga (absolvi - n.r) pe cineva despre vreo vină, şi de a ruga ca să lăsăm ca rezultatele anchetei să fie cele care ne fac să credem într-o direcţie sau în cealaltă", a declarat Viorica Dăncilă, în cadrul unei vizite vineri în Argeş, potrivit Mediafax.

Sâmbătă, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunţa că premierul Viorica Dăncilă îl va suna luni pe preşedintele CE, Jean Claude Juncker, după ce Gabriela Firea a spus că a cerut demisia ministrului de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Creţu.

"Dna Viorica Dăncilă luni îl va suna pe preşedintele Juncker ca să discute această problemă. O s-o sun şi pe dna Corina Creţu. Cred că trebuia să vorbească în primul rând cu dna prim-ministru, din câte ştiu eu”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Anterior, primarul Gabriela Firea spunea că a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Creţu.

"Trebuie să vă explic contextul. Eu am luat cuvântul şi le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu Corina Creţu, comisar european, care mi-a relatat o discuţie cu domnul Juncker şi colegii săi, faptul că aceştia şi-au exprimat îngrijorarea faţă de situaţia politică din România şi situaţia din 10 august, faptul că nu e apreciat de alte state europene, apreciind că intervenţia jandarmilor a fost corecta până la un punct în are avea loc apărarea clădirii Guvernului. Nu au fost de acord ca manifestanţii care nu au fost violenţi au suportat gaze lacrimogene şi erau de ajuns alte măsuri mai blânde. Practic extragerea celor care aruncau în jandarmi", a spus Gabriela Firea.