Viorica Dancila

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Viorica Vasilica Dăncilă a fost dată în judecată! Redactorul-şef al publicaţiei de satiră Times New Roman o dă în judecată pe Viorica Dăncilă, pentru prejudicii de imagine în urma prestaţiei în funcţia de prim-ministru. Acţiunea vine în contextul în care Dăncilă a dat deja în judecată site-ul de satiră, alături de mai multe colege din PSD, pentru un articol cu titlul "Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-işti", solicitând daune de 100.000 de euro, informează stiripesurse.ro

"După episodul Priștina - Podgorica, la presiunea bunului simț și la sfaturile avocatului meu, Radu Sora, am decis să o dau și eu în judecată pe Viorica Dăncilă. Asta se întâmplă în același dosar în care Viorica Dăncilă ne cere mie și colegilor mei de la Times New Roman 100.000 de euro pentru că am spus despre ea într-un articol că este tâmpită. Țin să precizez că nu mi-am dorit să fiu într-un asemenea conflict, ci este doar un răspuns la cererea absurdă făcută de Viorica Dăncilă. Este nu doar revoltător, ci de-a dreptul kafkian ca Viorica Dăncilă să îmi ceară 100.000 de euro pentru un articol care a stat online două zile, în timp ce ea îmi tăvălește imaginea și demnitatea de român încă din 21 ianuarie 2009, în calitate de europarlamentar, și din 29 ianuarie 2018 în calitate de prim-ministru al României'', scrie Călin Petrar, redactor-șef Times New Roman.