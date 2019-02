Dăncilă, critici dure la adresa PNL și a lui Iohannis

Premierul Dăncilă a declarat că președintele Iohannis ar trebui să de dovadă de mai multă responsabilitate, pentru că, Româia încă nu are miniștrii desemnați în Guvern.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că Guvernul va da o OUG pentru a regla creșterea alocațiilor. Aceasta a criticat PNL spunând că a dat dovadă de neseriozitate, având în vedere că amendamentul acestora propunea să se ia bani din excedentul de la pensii.

"Președintele să-și asume ce declară și să dea dovadă de mai multă responsabilitate pentru ceea ce face, iar când vorbesc de responsbilitate mă refer atât la Ministerul Trasporturilor, unde nu avem ministru, pentru că încă u am primit un răspuns, cât și la bugetul pe anul în curs. Vom rezolva această problemă. Credeam în bunele intenții ale PNL dacă erau fundamentate în mod corect. Modul în care a găsit modalitatea de finanțare a alocațiilor din bugetul asigurărilor sociale nu este corect și nu putem realiza acest lucru. Tot noi am identificat soluția de a lua din deficit și a crește alocațiile. (...) Ca să putem modifica alocațiile pentru copii trebuie să dăm o OUG în care să reglementăm cadrul acestor alocații. În bugetul pe 2019, ar trebui după 1 martie. Încă o dată spun, am găsit modalitatea....mă uimește faptul că se dovadă de atâta neseriozitate să spui că iei din excedentul care îl ai la sfârșitul anului ca să crești alocațiile începând cu 1 martie. Mi se pare total neserios", a spus Dăncilă, la Palatul Parlamentul, după ce bugetul pe 2019 a fost aprobat.

Viorica Dăncilă, despre anchetarea lui Kovesi

Viorica Dancila sustine, referitor la anchetarea Laurei Codruta Kovesi, ca toti oameni trebuie sa fie egali in fata legii, mentionand ca functia de procuror sef al Parchetului European nu tine de presedintia Consiliului UE.

"Nu vreau sa comentez aceste aspect, nu e treaba prim-ministrului sa comentez o problema de justitie. Atat imi doresc, justitia sa fie echilibrata. Aceasta functie nu e legata de presedintia Consiliului UE. Nu avem pe masa de lucru nominalizarea pentru functia de procuror sef european, se discuta in Parlament, in comisia LIBE. In fata legii trebuie ca toti sa fim egali si toti trebuie sa raspundem egal", a declarat Viorica Dancila.

Autostrăzile, încotro?

Viorica Dăncilă susține că Partidul Social Democrat a crezut în promisiunile electorale și încearcă să le și respecte.

„Avem alocate sume unde avem întârzieri. Avem o schimbare de management. Noi am fost nevoiți să recuperăm ce nu a fost făcut în 2016. Când am făcut acele promisiuni am crezut în capacitatea noastră de a face acele promisiuni”, a spus vineri Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă își dă demisia în cazul în care nu sunt realizate autostrăzile promise Viorica Dăncilă a răspuns:

„Trebuie să vedem: dacă sunt cauze obiective, dacă nu se îndeplinesc anumite promisiuni. Știți foarte bine că au fost cazuri obiective unde am întâmpinat probleme. Eu trebuie să fac o discuție cu cei din Guvern”, a conchis premierul.

Declarația premierului Viorica Dăncilă vine după ce ministrul interimar al transporturilor, Rovana Plumb, susținea că pentru anul 2019 vor fi finalizate mai multe autostrăzi.