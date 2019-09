Dăncilă, atac violent: "Iohannis trebuie resetat. Nu ne-a spus nimic"

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Viorica Dăncilă l-a desființat pe Klaus Iohannis, după ce președintele a susținut o declarație de presă în care nu a anunțat dacă acceptă sau nu miniștrii interimari propuși de premier, ci a preferat să atace, din nou, atât Guvernul, cât și Partidul Social Democrat.

Redăm mai jos cele mai importante declarații făcute de Viorica Dăncilă:

"Domnul Iohannis are obsesia blocajelor. Continua sa incalce constitutia si legile statului, in total dispret fata de interesele tarii. Nu suntem pentru prima oara in aceasta situatie si este evident ca domnul Iohannis nu intelege ce se intampla dupa vacantarea unor posturi in Guvern. Klaus Iohannis incalca deciziile CCR.

Este rusinos ca presedintele sa vorbeasca dupa atata timp despre tragedia de la Caracal, intr-un context politic definit de blocajul guvernamental pe care il tot incearca. Este indecent sa foloseasca aceasta drama ca sa isi creeze premise pentru miscari politice. Domnul Iohannis demonstreaza, inca o data, ca nu isi intelege nici macar rolul de presedinte al CSAT.

Singura preocupare a lui este sa critice Guvernul, uitand ca el este parte a puterii executive si in egala masura responsabil. Nu statul, al carui sef se pretinde, trebuie resetat, ci presedintele Romaniei trebuie resetat.

Si astazi ne-a spus nimic. Il informez ca guvernul a luat toate masurile care s-au impus, insa probabil, fiind in vacanta, le-a omis.

Domnul Iohannis isi face campanie fara prea multa imaginatie. El nu a fost ales ca sa blocheze guvernul fara niciun argument", a explicat Viorica Dăncilă.

