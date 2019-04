Dăncilă, atac la Timmermans: Am fost foarte indignată de declarația lui

Dancila si Frans Timmermans

Premierul Viorica Dăncilă a lansat un nou atac la vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care a criticat recent direcția în care se îndreaptă puterea de la București.

Viorica Dăncilă s-a declarat extrem de deranjată și indignată de afirmatiile lui Timmermans la adresa României.

„Am colaborat cu Frans Timmermans. Am încercat să am foarte multă deschidere, am vorbit de foarte multe ori la telefon, sunt premierul care a făcut cele mai multe vizite la Bruxelles pentru a se întâlni cu liderii europeni. Ieşirea domnului prim-vicepreşedinte m-a uimit, pentru că i-am spus că nu voi lua nicio decizie fără a avea o discuţie în prealabil. A venit dintr-odată acea declaraţie pe care n-am înţeles-o. În acelaşi timp m-a deranjat foarte mult că a încercat să ne ducă într-o apropiere de Ungaria, de Polonia, ceea ce era profund incorect. Nu cred că Guvernul României a luat vreo decizie pentru care să fie necesară o sancţiune. Dimpotrivă. Am fost foarte indignată de declaraţia bruscă a lui Frans Timmermans. E perioada alegerilor, fiecare este preocupat de campania electorală, dar îi voi spune acest lucru şi domnului prim-vicepreşedinte", a spus Viorica Dancila într-un interviu pentru Adevarul.

Potrivit acesteia, există foarte multă dezinformare, iar unii dintre aleşii români s-au învăţat să meargă la Bruxelles şi să reliefeze anumite aspecte din ţară, chiar dacă aceste lucruri se întâmplă sau nu.

"S-au învăţat să se ducă la Marea Poartă. Acest lucru nu ne face bine. Nicio altă ţară nu face acest lucru. Nicio altă ţară nu se duce să-şi rezolve problemele interne la Bruxelles. Am stat nouă ani de zile acolo şi nu am văzut acest lucru. Dimpotrivă, indiferent de grupul politic, când este o discuţie politică despre ţara ta, toţi se unesc. Noi ne-am dus efectiv să ne judece alţii. Europarlamentari români au votat Rezoluţia împotriva României. Au cerut activarea articolului 7. Dacă se activează articolul 7 cine vor fi cei care vor deconta ? Tot cetăţenii români”, a adăugat premierul.