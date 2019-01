Dăncilă, ATAC la Iohannis: Președintele pune în pericol 500 de milioane de cetățeni europeni

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți seară, că refuzul președintelui Klaus Iohannis de numire a miniștrilor propuși la Dezvoltare și Transporturi are efecte care trec dincolo de granițele României pentru că, pe perioada exercitării președinției Consiliului UE, se vor lua decizii, pe cele două paliere, care vizează peste 500 de milioane de cetățeni din UE.

"Este o situatie dificila, e greu de explicat la Bruxelles ca doua portofolii importante nu au ministri. Sunt dosare importante pe agenda europeana, care presupun luarea unor decizii. Cred ca aceste lucruri nu dau bine nici la nivel intern pentru ca romanii nu inteleg de ce doua nominalizari care nu au niciun fel de probleme nu sunt acceptate de Presedinte in conditiile in care nu sunt probleme de legalitate, mai putin inteleg europenii. In fiecare stat membru a existat consens pe parcursul presedintiei Consiliului UE. Este greu de ce de dragul luptei interne punem in pericol decizii importante nu numai pentru Romania", a declarat Dăncilă, la un post TV.



"Acesta impotrivire a Presedintelui nu are doar un impact national, ci unul european, pentru ca deciziile pe cele doua domenii fac referire la toti cetatenii europeni. Presedintele trebuie sa inteleaga ca dosarele legate de Transporturi si Dezvoltare influenteaza viata a peste 500 de milioane de cetateni. Sper ca Presedintele sa realizeze in ultima clipa si sa accepte aceste nominalizari", a mai spus aceasta.







Totodată, Dăncilă a adăugat că, din punctul său de vedere, Guvernul trebuie să sesizeze iar CCR.



"Ne gandim sa mergem la CCR, acesta este pasul pe care trebuie sa il facem. Vom avea o decizie pe care o vom lua in coalitie, dar din punctul meu de vedere trebuie mers la CCR", a încheiat Dăncilă.