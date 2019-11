Dăncilă, atac la contacandidatul Iohannis: ”A exercitat o formă de presiune"

Viorica Dăncilă

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, candidatul social-democraţilor la alegerile prezidenţiale, a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a exercitat "o formă de presiune" care-l plasează "într-o situaţie de conflict de interese" prin prezenţa şi declaraţiile făcute la ceremoniile de predare-primire de la ministerele Justiţiei şi Internelor.

"Am văzut cu toţii declaraţiile preşedintelui Iohannis, declaraţii făcute în cadrul ceremoniilor de preluare a mandatului de către miniştrii Apărării, Afacerilor Externe, Justiţiei şi Afacerilor Interne. Să spunem că putem înţelege prezenţa lui Klaus Iohannis la ceremoniile de la Apărare şi Externe, domenii în care preşedintele are atribuţii constituţionale, dar cum poate justifica preşedintele nevoia de a-l binecuvânta personal pe noul ministru al Justiţiei, în condiţiile în care dosarul caselor domnului Iohannis are termen pe 12 noiembrie, între tururi.

Cum putem să ne mai aşteptăm că justiţia va fi imparţială în privinţa preşedintelui când domnul Iohannis are grijă ca la preluarea mandatului de către domnul Predoiu să vină personal la minister să-l supravegheze ? De ce a mers Klaus Iohannis azi şi să dea un semn clar şi ministrului de la Interne, în condiţiile în care toată lumea ştie că acest minister va organiza alegerile prezidenţiale din ţară în doar câteva zile.

Este evident pentru toată lumea că preşedintele a vrut să le reamintească acestor miniştri cine i-a pus acolo şi la comenzile cui răspund. Este o formă de presiune care-l plasează pe preşedinte într-o situaţie de conflict de interese cel puţin moral, dacă nu şi legal", a declarat Viorica Dăncilă, marţi, la sediul PSD.