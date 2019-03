Dăncilă, atac devastator la adresa Opoziției

Premierul Viorica Dăncilă a lansat, marți, un atac extrem de dur la adresa Opoziției, în frunte cu președintele Klaus Iohannis.

"Ieri am prezentat în Parlament câteva detalii despre OUG 114 pentru că Guvernul are datoria și obligația să asigure o dezbatere amplă asupra deciziilor care se iau pentru cetățeni. Am mers cu bună credință și deschiderea de care am dat dovadă de fiecare dată, însă circul și jignirile la care am asistat m-au dezamăgit profund. Acest comportament nu poate aduce nimic bun pentru România și nu poate ține loc de soluții și proiecte. Pot să înțeleg retorica de campanie în care au intrat atât președintele României, cât și patidele din opoziție, însă peste foarte puțin timp avem alegeri europarlamentare și dezbaterile ar trebui să fie pe idei și proiecte", a spus Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de guvern de marți.



"Europa se află în plină schimbare, politicienii europeni se ocupă de cum va arăta Europa în următorii ani, în schimb, în România, jignirile și violența verbală au fost ridicate la rang de politică", a punctat premierul.







"Oamenii nu mai vor să audă scandal", a mai spus Dăncilă.