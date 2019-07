Dăncilă aruncă bomba în CNAS, preşedintele şi purtătorul de cuvânt, afară!

Scandalul provocat de declaraţiile purtătorului de cuvânt al CNAS se transformă în circ. Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Sănătății, Sorina Pintea, să-i demită atât pe purtătorul de cuvânt, cât şi pe președintelui CNAS, numit în funcţie cu o lună în urmă. În cazul celui de-al doilea, demisia nu este motivată de faptul că sistemul nu funcţionează de aproape 3 săptămâni, ci pentru greşeala comisă de purtătorul de cuvânt. Mai mul, premierul are puterea să-l demită direct pe şeful CNAS.

"Am văzut declaraţiile purtătorului de cuvânt de la Casa Asigurarilor de Sanatate, ceea ce arată că nu are ce căuta în aceasta funcţie. De aceea, solicit ministrului Sănăţăţii demiterea purtătorului de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate şi a directorului CNAS. Nu vom accepta niciodată ca un funcţionar public, un om care deţine o anumită funcţie, să aibă astfel de cuvinte pentru cetăţeni", a declarat Viorica Dăncila la Drobeta Turnu Severin, unde se află într-o vizită pe linie de partid.



În schimb, referitor la blocajul sistemului cardului de sănătate, Viorica Dăncilă a scris, pe facebook, că "am accelerat procesul de remediere a situației platformei CNAS, așa încât lucrurile să reintre în normalitate cât mai repede".

Viorica Dăncilă putea să-l demită direct pe prşedintele CNAS, fără a avea nevoie de acordul ministrului Sănătăţii.

Sorina Pintea se spală pe mâini, a găsit ţap ispăşitor în scandalul "oamenii mor oricum"