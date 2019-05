Dăncilă amână remanierea Guvernului până după europarlamentare

Viorica Dăncilă

Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, referitor la remanierea guvernamentala, ca subiectul nu a mai fost discutat la Comitetul Executiv National, mai importante fiind acum alegerile europarlamentare.

"Vom vedea cum vor evolua discutiile in primul Comitet Executiv National", a Viorica Dancila, noteaza ziare.com.



Intrebata daca ramane fidela ideii de remaniere, Dancila a spus: "Nu am mai discutat la Comitetul Executiv National despre acest aspect, cred ca pentru noi acum sunt importante alegerile europarlamentare, este foarte important sa ne sustinem candidatii - pe Natalia Intotero, din aceasta regiune - si cred ca acesta este primul obiectiv, vom vedea cum vor evolua discutiile in primul Comitet Executiv National".