Dăncilă a trimis-o pe Firea la Bruxelles pentru banii de Centură

Conflictul pe Centura Capitalei, între Dăncilă și Firea, se pare că va fi tranșat la Bruxelles, locul de unde vor veni, cel mai porbabil, banii pentru finalizarea lucrărilor.

Dosarul prin care România solicită finanţarea din bani europeni pentru Centura Capitalei este gata, iar luni va fi transmis Comisiei Europene, a anunţat joi premierul Viorica Dăncilă.

Premierul a declarat că finanţarea cerută de România este de peste 1,3 miliarde de euro, fără TVA.

"Am făcut progrese importante în ceea ce priveşte asigurarea finanţării investiţiilor care vizează Centura existentă a municipiului Bucureşti, dar şi infrastructura nouă la profil de autostradă. Dosarul prin care solicităm finanţarea din bani europeni este gata şi luni va fi transmis Comisiei Europene. Solicităm finanţarea din bani europeni, mai exact din Programul Operaţional Infrastructură Mare, pentru acest proiect deosebit de important. Vorbim despre fonduri estimate la peste 1,3 miliarde de euro fără TVA. Guvernul va oferi tot sprijinul pentru atragerea finanţării europene necesare realizării acestui proiect”, a declarat Viorica Dăncilă, joi seară, la Palatul Victoria.

Primarul Gabriela Firea a acuzat Guvernul că a minţit în legătură cu Centura Capitalei, spunând că, deşi i s-a spus că s-ar pierde fonduri europene dacă acest obiectiv va fi transferat de la CNAIR la municipalitate, Guvernul nici măcar nu a făcut cerere pentru obţinerea acestor fonduri. Firea a mai spus că această cerere nici nu poate fi făcută prea curând, pentru că Centura nu are nici cadastru, nici intabulare.

Din 74 de kilometri sunt finalizaţi circa 28 de kilometri

"Reamintesc că în 27 de ani, Guvernul nu a finalizat nici măcar jumătate din lucrările la Centura Capitalei, lucrările sunt undeva la 37 la sută. Din 74 de kilometri sunt finalizaţi circa 28 de kilometri. Şi atunci ne întrebăm câţi ani le mai trebuie pentru a extinde la patru benzi Centura? Din prima zi ca primar am transmis solicitarea şi inclusiv decizia din CGMB de a se transfera de la CNAIR către PMB acest obiectiv de investiţii. Prima dată mi s-a spus că nu. Din ce motiv? Pentru că s-ar pierde fondurile europene. Am fost personal la Bruxelles, am primit şi în scris, că este o dezinformare, pentru că fondurile nu se acordă instituţiei, ci proiectului. Al doilea motiv inventat a fost că nu pot fi transferate contractele. Am venit cu explicaţii şi pentru această motivaţie”, declara primarul Capitalei, în 6 septembrie.