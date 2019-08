Dăncilă a transmis preşedintelui propunerile de miniştri la Educaţie, Justiţie şi Interne

Premierul Viorica Dăncilă a transmis, luni, la Palatul Cotroceni, propunerile de noi miniştri la Educaţie, Justiţie şi Interne, au precizat pentru agerpres.ro surse guvernamentale.

Comitetul Executiv al PSD a validat, săptămâna trecută, vineri, ca propuneri de noi miniştri pe Dana Gîrbovan la Justiţie, Şerban Valeca la Educaţie şi Mihai Fifor la Afaceri Interne.

De asemenea, au fost validate ca propuneri de vicepremier, Ana Birchall la parteneriate strategice şi Iulian Iancu, pe probleme economice.

Viorica Dancila a afirmat, săptămâna trecut, ca au fost abordate mai multe puncte importante în ședința CEx. "Am vorbit despre congresul PSD pentru validarea candidatului la prezidentiale, despre probleme organizatorice. Am discutat despre relatia PSD - ALDE, am discutat despre viitoarele proiecte guvernamentale si despre remanierea pe care vrem sa o facem si pentru care vom trimite solicitari catre presedintele Iohannis luni", a spus Dancila.