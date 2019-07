Dăncilă așteaptă de șapte zile un răspuns de la Iohannis privind numirea noilor miniștri

Șeful statului este presat de timp. Klaus Iohannis trebuie să dea un răspuns propunerilor făcute de premierul Viorica Dăncilă pentru Interne și Externe până miercuri altfel puterea ar putea sesiza Curtea Constituțională.

Dăncilă a fost întrebată, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, dacă are vreun răspuns de la şeful statului privind propunerile de miniştri şi dacă are variante de rezervă, în cazul în care cele iniţiale vor fi respinse.

"Este week-end, nu am niciun răspuns de la domnul preşedinte Iohannis, sper ca luni să am un răspuns. Nu am luat în calcul respingerea vreunei propuneri, în această situaţie vom avea o discuţie în cadrul Comitetului Executiv Naţional", a afirmat ea.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că l-a sunat pe preşedintele Klaus Iohannis pentru a avea o discuţie pe tema remanierii guvernamentale. ”Aşteptăm un răspuns din partea preşedintelui”, declara Dăncilă, care preciza că-şi doreşte ca noii miniştri să preia cât mai repede portofoliile.