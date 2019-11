Dăncilă a comis o nouă gafă în timp ce se se plângea că Iohannis și Barna gresesc la fel de mult

Liderul PSD - Viorica Dăncilă a comis o nouă gafă chiar în momentul în care se plângea că greșelile sale sunt mediatizate pentru că este femeie, în timp ce ale lui Klaus Iohannis și Dan Barna sunt ignorate.

Întrebată, la Realitatea PLUS, de ce comite atât de multe gafe, Viorica Dăncilă a încercat să se victimizeze, dar a ajuns să aibă un nou moment stânjenitor.



Astfel, Dăncilă l-a confundat pe Ludovic Orban cu premierul Ungariei, Viktor, spunând că acesta are un discurs foarte bun, dar ca ia decizii împotriva oamenilor. După ce și-a dat seama de gafa comisă, Dăncilă s-a corectat.







"Ia urmăriți-l pe domnul Klaus Iohannis să vedeți câte greșeli face! Eu nu am văzut niciodată o gafă a domnului Iohannis, a domnului Barna, și au fost destule, să fie mediatizate! Să înțeleg că sunt singura țintă pentru că sunt femeie? Poate că am făcut multe gafe, dar nu am făcut niciodată o greșeală în ce privește deciziile pe care trebuie să le iau pentru oameni!



Sunt oameni care vorbesc foarte bine, cu acel discurs foarte aplicat și iau decizii împotriva oamenilor. Uitați-vă la Viktor Orban cât de frumos vorbește! Sau Klaus Iohannis... Ludovic Orban, că am spus Viktor. Dar cu aceeași atenție iau decizii împotriva oamenilor", a spus Dăncilă la Realitatea PLUS.